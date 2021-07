Ugentlige opdateringer af rejsevejledninger skaber kaos i Kastrup

Danskernes spontane bookinger af ture til ugens grønne lande, gør det svært for lufthavnen at følge med

Med EU-coronapas og grønne rejsevejledninger er danskerne igen begyndt at få rejsegejsten en smule tilbage. Det sås tydeligt, da sommerhuse blev afbestilt til fordel for udlandsrejser i starten af juni.

Men blot fordi rejserutinen er tilbage til en nogenlunde normal, betyder det ikke, at bookingvanerne er det. For med de skiftende rejsevejledninger har vi fået en større tendens til at booke rejser tættere på afgang end før.

Det skriver Travel News.

- Mange vil gerne ud at rejse, men hvor mange tidligere bookede to måneder, før de skulle ud at rejse, så er det nu helt ned til en uge før, siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, til Travel News.

De spontane bookinger betyder, at både flyselskaber og handlingsselskaber kæmper for at kunne følge med og planlægge hverdagen i Københavns Lufthavn. Med post-pandemirejser følger nemlig øgede dokumentationskrav og længere køer til check ind, hvilket alt sammen er arbejde, der skal gennemføres manuelt.

Fordobling i rejsende

Trods en længere check in-procedure og skiftende lokale restriktioner på feriedestinationen, har rejsehungrende danskere stadig formået at fordoble passagertallet i Københavns Lufthavn i juni sammenlignet med antallet i maj.

17.000 danskere tog dagligt coronapasset under armen og drog mod Kastrup i juni måned og de sidste dage af måneden var det tal helt oppe på 30.000 passagerer. Stigningen af passagertal er fortsat ind i juli i takt med, at flere danskere officielt har fået sommerferie og valfarter mod varmere himmelstrøg.