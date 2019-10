Ugifte turister kan nu sove sammen i Saudi-Arabien

Saudi-Arabien indleder charmeoffensiv ved at tillade ugifte turister at dele hotelværelse

Sidste måned åbnede Saudi-Arabien op for et nyt turistvisum, som for første gang gør masseturisme muligt i landet.

Nu går saudierne så et skridt længere i håbet om at tiltrække internationale turister. Ugifte par kan nu få lov til at dele hotelværelse, mens de er på ferie i landet.

Indtil nu har par skullet bevise, at de var gift, før de fik lov til at checke ind på et hotelværelse sammen. Saudierne selv skal stadig følge disse regler, men internationale turister får lov til at slippe.

Saudi-Arabien åbner også op for, at udenlandske kvinder kan indkvartere sig på et værelse alene for første gang. De skal dog stadig have en såkaldt sømmelig påklædning.

Tidligere har selv udenlandske kvinder, som besøgte landet i forbindelse med den muslimske pilgrim Hajj, skullet være ledsaget af en ægtemand eller en nær slægtning, hvis de var under 45 år.

Håber på turismeboom

Saudi Arabien håber, ifølge CNN, at de kan tiltrække 100 millioner turister i 2030, så turismeindustrien kan bidrage med 10 procent til landets bruttonationalprodukt.

Kongedømmet investerer tungt i nye resorter, byer og forlystelsesparker for at gøre landet attraktivt for turister. Men landets dårlige omdømme inden for menneskerettigheder og sikkerhed, som for eksempel det seneste angreb på deres olieindustri og sidste års drab på journalisten Jamal Khashoggi, hjælper ikke ligefrem på et image som en stor global turistmagnet.

Hvert år tager over to millioner muslimer til landet på den årlige Hajj Pilgrim. Hvis man gerne vil til Saudi-Arabien i forbindelse med pilgrimmen, skal man stadig ansøge om et specifikt visum for dette.