Uheldig på ferie: Kostede 853.000 kroner

Det skulle have været en fantastisk bryllupsrejse med sin partner, men for Helen Povall fra Australien fik turen et brat stop, da hun faldt og brækkede sin hofte i Machu Picchu i Peru.

Hoftebruddet, sygetransporten og den efterfølgende operation og hospitalsopholdet endte med at koste hele 853.000 kroner (182.000 australske dollars).

Helen Povall fik hele beløbet dækket af sit rejseforsikringsselskab, men regningen på 853.000 kroner er ikke engang det største forsikringskrav anmeldt i Australien i 2018.

En anden rejsende fik et hjerteanfald på sin tur til USA, og det kostede ham 1,2 millioner kroner.

Husk det blå kort og en forsikring

Med påsken lige om hjørnet er mange danskere også på vej på ferie, og selv om det blå sygesikringskort efterhånden har en del år på bagen, så er det ikke alle, der automatisk lægger det i tegnebogen eller kufferten.

Glemmer du det blå sygesikringskort, eller har du simpelthen ikke anskaffet det, kan det blive ekstremt dyrt inden for grænserne i EU. En hospitalsregning i eksempelvis Spanien kan hurtigt løbe op i 200.00 kroner.

Hjemtransport for egen regning

Men en ekstra forsikring ud over det blå kort kan også være en god idé.

- Når vi danskere rejser i EU og medbringer det blå kort, vil vi have samme muligheder for offentlig hjælp som den EU-borger har i det land, hvor vi befinder os. Mange steder er det tilstrækkelig hjælp, men ikke som vi kender det fra Danmark! Det vil ofte være en selvrisiko tilknyttet regningen - det vil sige, at man selv skal betale en del af udgiften. Al korrespondance med læger, hospitaler, sygeplejersker vil være på lokale sprog, og den største overraskelse for de fleste er desværre, at hjemtransporten er helt på eget initiativ og 100 procent for egen regning. En både kompliceret og ofte dyr udgift, siger Dan Kjølhede Laursen, Direktør hos Gouda Rejseforsikring til Ekstra Bladet.

Det blå sygesikringskort Rejser du i EU, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz skal du huske det blå sygesikringskort. Det blå kort dækker dig på samme måde som borgerne i det land, du rejser i. Det blå kort dækker ikke evt. hjemtransport, egenbetaling eller behandling på privathospital. Især hjemtransporten kan blive ekstrem dyr.

Endnu dyrere uden for Europa

Rejser du i USA, kan din regning nemt blive astronomisk, når blot en tur i ambulancen ligger på omkring 33.000 kroner.

Og det er ikke kun brækkede lemmer og andre store skader, der koster kassen. Ifølge News.com.au havde en rejsende i USA fået en hospitalsregning på hele 415.000 kroner, efter at balanceorganet var blevet påvirket som følge af en betændelse i det indre øre.

- Jeg tror desværre, at det ofte er et bevist fravalg fremfor en forglemmelse. Et fravalg fordi den rejsende ikke er klar over eller forstår den konsekvens, det kan have, hvis man ikke har en forsikring, der dækker én under rejsen. Dertil er der desværre mange, der fortsat tror, at ‘man da selvfølgelig bliver hjulpet af én eller anden’, det gør man jo hjemme i Danmark, fortæller Dan Kjølhede Laursen og giver et eksempel:

Ingen at ringe til

- Hvis man opholder sig langt væk fra Danmark og uden for EU, vil den rejsende stå uden hjælp overhovedet. Der er ingen steder, man kan ringe hen for at få rådgivning om sygdom eller tilskadekomst uden at betale 'up front' - ej heller kan man få behandling ved en læge, på et hospital eller sågar blive hjulpet af ambulancefolk uden at skulle betale et 'startgebyr', inden man bliver hjulpet. De økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser vil for mange mennesker være helt uoverskuelige og kan i værste fald skabe en livslang økonomisk katastrofe.