Uheldig turist: Tømmermænd forvekslet med coronavirus

Tømmermænd smitter heldigvis ikke.

Men i disse tider skal man dog være påpasselig med at tildrage sig tømmermænd, hvis man står over for at skulle flyve. Det kan få uheldige konsekvenser.

Det fandt den svenske kvinde Julia Walentin ud af, da hun fløj fra Singapore til London sammen med en veninde.

De to havde været på ferie i Cambodia med en mellemlanding i Singapore, hvor de skulle tilbringe natten. De besluttede derfor, at de ville fejre en vellykket ferie - og her fik de måske lidt for meget indenbords.

Dårlig i flyet

I flyet fik den 26-årige tømmermandsramte svensker det meget dårligt og bad derfor personalet om en hovedpinepille. Hun spurgte også, om hun kunne blive flyttet til business class, fordi hun følte sig syg og havde brug for et sted at ligge ned.

- Det var ikke fordi, at jeg prøvede at narre nogen, men jeg kunne virkelig ikke stå op, siger Julia Walentin til Aftonbladet.

Men i stedet for en opgradering, gik personalet i panik. De gav hende en maske på og målte hendes temperatur. Ifølge Julia Walentin målte hendes temperatur 40,3, og dette skabte endnu større bekymring hos flypersonalet. Julia Walentin og veninden blev isoleret på flyet.

Julia Walentin på sin ferie i Cambodia.

Isolering i lufthavnen

Da flyet landede i Heathrow Lufthavn, blev situationen værre. Kvinderne blev eskorteret ud af brandmænd og læger i beskyttelsesdragter.

De blev ført til et karantænehotel i lufthavnen, hvor de senere blev udskrevet til hjemmeisolering, fordi Julia Walentins temperatur faldt. Hun havde ikke længere feber.

Ifølge kvinderne prøvede de flere gange at forklare, at de bare havde haft en heftig tur i byen. Men der blev ikke taget nogen chancer fra hverken flypersonalet eller sundhedsmyndighederne i lufthavnen.

Historien er gået viralt

Efter seks dage i hjemmeisolering, fik kvinderne deres testresultater, som viste, at de ikke havde coronavirus. Men historien om deres tømmermænd, der skabte panik, var allerede ude i de engelske tabloidmedier. Julia Walentin bor og studerer i London.

- Jeg tør næsten ikke vise mig ude længere, for så vil folk bare sige:' Der er hun, coronasagen', siger Julia Walentin.

Flere mennesker i mediernes kommentarspor udtrykte især harme over, at Julia Walentin ville opgraderes, fordi hun havde tømmermænd.

- Min veninde troede, at jeg kunne spørge, om jeg måtte sidde på første klasse, og nu er det blevet den største ting i verden. Det er virkelig eskaleret forbandet hurtigt, siger Julia Walentin.

Hun er dog alligevel ved godt mod og kalder frygten for virussen overdreven.

- Frygten for virussen føles lidt overdreven. 30 millioner mennesker har AIDS, men ingen vil bruge kondom. Så er der nogen, som får coronavirus, og så vil alle pludselig bære en ansigtsmaske, der ikke engang hjælper, påstår Julia Walentin til Aftonbladet.