Uheldige danskere: Skader på skiferien er stigende

Har du endnu ikke været på skiferie, så skal du huske at spænde hjelmen, for danskernes skiskader stiger, og det er aldrig rart at være en del af en uheldig statistik.

Skisæsonen er endnu ikke slut, alligevel ser forsikringsselskabet Codan allerede en mærkbar stigning i anmeldelser af skiskader.

Ifølge Codan har de siden vinteren 2016/2017 set en stigning i det samlede antal af skadesanmeldelser relateret til skirejser på cirka 15 procent.

- Skiferiesæsonen er en af vores helt travle perioder, hvor mange er afsted, samtidig med at risikoen for at komme til skade er større. Vi sidder klar til at hjælpe kunder hele døgnet, og vi kan se på statistikken, at klart de fleste kommer til skade sydpå, især i Østrig, Frankrig og Italien hvor de ringer ind fra. Samme billede tegner sig allerede for de skader, som vi behandler i disse uger, siger Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan, i en pressemeddelelse.

Stigning i Sverige og Norge

Specielt i Sverige og Norge er antallet af skadesanmeldelser steget siden vinteren 2016/2017. Her har henholdsvis 34 procent og 46 procent flere kunder ringet ind for at få hjælp til blandt andet at vende hjem med benet i gips.

- Der er stor forskel på skaderne, men vi ser langt flere faldskader, brækkede arme og ben samt hjernerystelser i skiferiesæsonen. Der er også henvendelser med almindelig sygdom, som også kan påvirke en ellers god skiferie, siger Henrik Bundgaard.

Han anbefaler, at man altid har sine forsikringer på plads, inden man bevæger sig ud på pisterne.

- Vi anbefaler altid, at vores kunder tegner en rejseforsikring med et skitillæg, når de skal afsted på skiferie. Den dækker uheld på både ski og snowboard samt privat behandling og hjemtransport, som de værste skader på pisterne kan kræve. Hjemtransport er generelt ikke dækket af det blå sygesikringskort, og der er også kunder, som ikke er klar over, at det kan være vigtigt at have en ansvarsforsikring på plads, inden de tager på skiferie. Den dækker blandt andet uheld, hvor man er skyld i, at andre kommer til skade. Og det kan let blive rigtigt dyrt, siger Henrik Bundgaard.