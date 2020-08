Ulovlig badning: Snart skal der langes bøder ud

Augustvarmen har kaldt folk ud under himlen for at nyde den kærkomne sommer, der trods alt kastede os ud i en strålende hedebølge, bedst som vi havde afskrevet den.

I det fantastiske sommervejr stimler folk sammen om de eftertragtede havnebade. Desværre er de fleste enten ikke klar over eller vælger at se stort på, at det faktisk er ulovligt at bade i Københavns Havn uden for de afmærkede bassiner. Der er nemlig så godt som aldrig nogen straf forbundet med denne overtrædelse. Men det skal snart være slut, skriver TV2 Lorry.

Farligt og måske beskidt

Ifølge By & Havn bader 200.000 mennesker ulovligt i Københavns Havn hvert år. Og det er et problem, for der er ikke meget plads i den befærdede havn. Det er svært for både og sundbusser at se svømmere og badende. Derudover kan vandets renhed ikke garanteres uden for havnebadene.

Derfor arbejder By & Havn nu sammen med Københavns Kommune om en række tiltag, der skal komme de ulovlige badeture til livs. Det gælder bedre og mere tydelig information, udvidelse af de nuværende badezoner samt en app, der skal vise, hvor man må bade, hvilke havnebade der er overfyldte, og hvilke der er ledige. De nye tiltag skal ikke blot gøre det nemmere for badegæsterne at overholde reglerne, men også for politiet at håndhæve dem, skriver TV2 Lorry.

Kan man ikke overholde de nye tiltag, der forventes at træde i kraft fra næste sommer, vanker der bøder. Omfanget af bøden er dog endnu ikke fastslået.

