Ulrik raser over sin skiferie: 'Der stank af muggen ost'

- Der stank af muggen ost. Der var virkelig en heftig stank af råd og mug som om, der lå en død mus et sted.

Sådan lyder det fra 41-årige Ulrik Jantzen, som i vinterferien var afsted på en uges skiferie i Cervinia i Italien med sin kone, deres tre børn samt Ulriks svigerfar.

Familien havde sammen med en veninde og hendes søn betalt omkring 80.000 kroner til rejseselskabet Slopetrotter for tre værelser på skiferien i støvlelandet, men det ene værelse, hvor Ulrik boede med sin kone og deres to yngste sønner, var - ifølge Ulrik - 'heftigt betændt med skimmelsvamp', som ikke blot sendte en uudholdelig lugt rundt i værelset, men også medførte fysiske skavanker:

- Vi grinte lidt af det i starten for at holde humøret oppe, men efter et par dage begyndte vi alle sammen at få nogle småsymptomer såsom hoste og vejrtrækningsproblemer, og så var det ikke så sjovt længere, fortæller Ulrik Jantzen til Ekstra Bladet.

Halvvejs gennem ferien malede hotelansatte skimmelsvampen over, men ifølge Ulrik Jantzen lugtede der stadigvæk af muggen ost. Foto: Privat

En frustreret mand...

Allerede første dag tog den 41-årige far fra København fat i både guiderne og hotellet for at gøre dem opmærksom på skimmelsvampen, men da der var fuldt booket på hotellet, var der ikke meget, de kunne gøre andet end at undskylde, fortæller Ulrik.

- De var egentlig meget forstående og sagde, at de var kede af det og godt kunne forstå det, men så skete der ikke mere. Jeg var ærligt talt en frustreret mand, da jeg har ikke prøvet sådan noget før, og det bestemt ikke var fedt at opholde sig i noget, som, man ved, er sundhedsskadeligt, siger han og fortsætter:

- Jeg kan jo ikke med sikkerhed sige, det var skimmelsvampen, der var årsag til vores mærkelige hosteanfald og det faktum, at vi ikke var på toppen, for det kan jo også være kulden og sneen. Men altså vi havde bestemt en fornemmelse af, at det var på grund af skimmelsvampen.

Ifølge Ulrik påstår han, at familien på andendagen af ferien blev tilbudt et enkelt dobbeltværelse af Slopetrotter, men at han takkede nej, da der ikke var plads til alle fire familiemedlemmer:

- Selvom man lagde alle madrasser ned på gulvet, ville vi ikke kunne have klemt os ind på det værelse, siger han.

'Det beløb er til grin'

Da Ulrik Jantzen og hans familie ikke kunne se andre muligheder, begyndte de i stedet flittigt at lufte ud på værelset:

- Det var minus 17 grader udenfor, så vi kunne ikke lufte ud, når vi skulle sove, men ellers luftede vi ud hele tiden, så det var pisse koldt på det værelse, men det var ligesom det eneste, vi kunne gøre, siger han og fortsætter:

- Det var jo ikke fordi, at vores ferie gik helt i stå over det, men det var bare mega ufedt og irriterende at bruge så meget energi på det og bo i noget, man vidste var sundhedsfarligt. Vi var virkelig kun på det værelse, når det var nødvendigt.

Tilbudt erstatning

Ulrik Jantzen har efter hjemkomst til Danmark klaget endnu engang til rejsebureaet, som har tilbudt ham en erstatning på 4166 kroner - cirka 1000 kroner pr. mand, der boede på det skimmelsvampfyldte hotelværelse. Det har familien dog afvist:

- Det beløb, synes jeg faktisk, er til grin, så jeg har bedt dem om at overveje at tilbyde os noget mere, men indtil videre står de fast på de 4000 kroner. Jeg må indrømme, at jeg faktisk er en bitter mand, og jeg synes bestemt, det vil være ærgerligt for andre, hvis de skal ud i det samme, for mon ikke hotelværelset stadig bliver lejet ud.

Det siger Slopetrotter

Ekstra Bladet har talt med Toke Hyldgaard, som er salgs- og marketingsdirektør hos Slopetrotter.

Han bekræfter, at selskabet i vinterferien indlogerede Ulrik Jantzen og hans familie på værelset i Italien, hvor der var problemer med en voldsom lugt, som Slopetrotter dog ikke har fået be- eller afkræftet, hvorvidt skyldes skimmelsvamp eller ej.

- Om det bare var fugt, eller om det rent faktisk var skimmelsvamp er ikke til at sige endnu, da vi endnu ikke har modtaget en endelig konklusion fra hotellet, siger Toke Hyldgaard og fortsætter:

- Uanset om det 'blot' er fugt, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende for os, at sådan et værelse bliver udlejet til vores kunder. Det er ikke noget, vi vil stå inde for, og det er derfor, vi prøvede af afhjælpe problemet så vidt muligt på destinationen.

'Han har ikke ret til kompensation'

Selvom Ulrik påstår, at Slopetrotter kun tilbød ham ét dobbeltværelse i stedet for det lugtende 4-personersværelse, påstår rejseselskabet, at de tilbød familien to dobbeltværelser, men at Ulrik takkede nej, og han derfor ikke har ret til nogen form for kompensation:

- Vi har faktisk efterfølgende forhørt os hos Pakkerejse-Ankenævnet, fordi det er en speciel sag, og ifølge dem er han ikke kompensationsberettiget, når han har takket nej til vores hjælp på destinationen. Vi har alligevel tilbudt ham 10 procent af rejsens pris for de fire personer per kulance, fordi vi er ærgerlige over at have en kunde, der har haft en dårlig oplevelse.

Toke Hyldgaard fastslår over for Ekstra Bladet, at de ikke længere indlogerer kunder i det pågældende værelse, før det bliver be- eller afkræftet, om der er tale om skimmelsvamp.

- Vi lejer ikke værelset ud, før vi er sikre på, at det lever på til den standard, som vi hos Slopetrotter sælger. Vi afventer hotellets vurdering og benytter os ikke af værelset, før vi ved med sikkerhed, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved at bo i det.

