Ultrasjælden diamant på auktion: Kan slå rekord

En lille, blå diamant står til at slå rekord, når den til april skal under hammeren ved auktionshuset Sotheby's.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Den sjældne diamant går under navnet 'The De Beers Cullinan Blue', og den er vurderet til at kunne nå en salgspris på over 48 millioner dollars - svarende til mere end 314 millioner danske kroner.

Det ventes dog, at diamanten bliver solgt til et noget højere beløb, end den umiddelbar er værdisat til. Den kan dermed slå den hidtidige rekord for salgspriser på diamanter, der blev sat i 2015, og som lød på 49 millioner dollars.

Ifølge auktionshuset vil prisen med stor sandsynlighed slå den hidtidige rekord, da der er tale om en helt unik diamant.

- Enhver blå diamant er sjælden, men denne er sjældnere end sjælden. Intet, der minder om denne diamants kaliber, er kommet på auktion inden for de seneste år, skriver Patti Wong, som er formand for Sotheby's Asia, i en pressemeddelelse.

Diamanten blev fundet i 2021 i Sydafrika og er på 15,10 karat.

'Skelsættende begivenhed'

Ifølge Sotheby's er det den eneste blå diamant på over 15 karat, der nogensinde er blevet sat til salg, hvilket gør 'denne fejlfri perle til en skelsættende begivenhed i sig selv,' skriver auktionshuset på dets hjemmeside.

Her fremgår det desuden, at der hidtil kun er blevet solgt i alt fem blå diamanter med en karat på over 10 på auktion.

'The De Beers Cullinan Blue' skal efter planen sættes til salg på auktion ved Sotheby's auktionshus i Hong Kong i slutningen af ​​april. Selve auktionen bliver en selvstændig begivenhed, der kun beskæftiger sig med salget af den blå diamant.

Det er anden gang i år, at en spektakulær diamant ventes at slå rekord på en auktion. I februar blev verdens største slebne diamant solgt for 27,9 millioner danske kroner.