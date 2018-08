Ulykkelig mor advarer mod giftig ferie-trend

Selvom utallige eksperter gennem årene har advaret mod henna-tatoveringer, så er der stadigvæk mange, der både selv vælger at lægge sig under penslen på solskinsferien, men som også lader deres børn få en midlertidig tatovering.

Henna-penslen er dog altså bestemt ikke så uskyldig, som den ser ud, og der er mange risici ved at få udsmykket huden med midlertidige tatoveringer.

Det må en en britisk mor ved navn Toni Feeney sande, da hun på en familieferie til Marokko i Nordvestafrika i sidste måned lod sine to sønner få en midlertidig tatovering af henholdsvis Spider Man og en drage.

På trods af de mange advarsler om at være ekstra påpasselig, var hun nemlig ikke klar over, at den sorte henna-farve er stærkt allergifremkaldende, og at den kan efterlade varige mærker på huden.

Det skriver The Sun.

Brændte sig ind i huden

I et opslag på Facebook advarer den 30-årige mor derfor nu andre om at lade deres børn få midlertidige tatoveringer på ferien.

Se opslaget herunder (artiklen fortsætter under opslaget):

- Det her er hvad, henna kan gøre ved huden. Vi lod vores børn få dem på ferien og tænkte ikke et sekund over, at det kunne være farligt, skriver Toni Feeney i opslaget og fortsætter:

- Hospitalet fortalte, at kemikalierne i sort henna er for stærke. De (sønnerne, red.) har nu brændemærker og må tage antibiotika og antihistaminer i håbet om, at de ikke får en infektion eller bliver syge.

Ulovligt i EU

Og netop kemikalierne er problemet, når det kommer til henna-tatoveringer. PPD - også kaldet p-phenylenediamine - som er den sorte farve i henna-tatoveringer, er nemlig ulovligt i EU, da der ingen kontrol er med, hvor meget der bliver blandet i.

Det har hudlæge Ulrik Friis tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- I udlandet blander de gerne PPD i, så farven bliver i længere tid, og problemet er, at det her farvestof er så potent et allergen, at folk reagerer et par dage efter, de har fået det på huden, forklarede Ulrik Friis og fortsatte:

- Det er set før, at man ved virkeligt svære reaktioner kan få pigmentforandringer, og i meget slemme tilfælde kan det danne arvæv.

'Jeg har det så skidt'

The Sun har snakket med Toni Feeney, som fortæller, at familien var gået en tur tæt på hotellet og stødt på et sted, som tilbød at lave henna-tatoveringer, og at hun i den grad fortryder, at hun ikke havde sat sig ind i tingene, inden hun lod sin sønner blive tatoveret.

- Jeg ville ikke have gået i nærheden af det, hvis jeg havde vidst det. Jeg gik bare ud fra, at det var harmløst. Jeg har det så skidt med det. Jeg vidste slet ikke, at sort henna var farligt, siger den ulykkelige mor.

Du kan se billederne af Toni Feeneys sønners reaktion på henna-tatoveringerne herunder:

Foto: Privat

Foto: Privat

PPD - Det farlige sorte farvestof 'PPD', også kaldet p-phenylenediamine, er den sorte farve i henna-tatoveringer, og stoffet er stærkt allergifremkaldende. Stoffet findes også i mild grad i mange hårfarver, og derfor møder Videncenter for Allergi ofte frisører, der har fået allergiske reaktioner. I EU er det ulovligt at blande PPD i henna-farve, fordi der ikke er kontrol med, hvor meget der bliver blandet i. - I udlandet blander de gerne PPD i, så farven bliver i længere tid, og problemet er, at det her farvestof er så potent et allergen, at folk reagerer et par dage efter, de har fået det på huden, forklarer Ulrik Friis. Når skaden er sket

Hvis man får en allergisk reaktion, skal man straks søge behandling ved en hudlæge, men Ulrik Friis gør opmærksom på, at det alligevel kan efterlade varige mærker, når man først er ramt: - Det er set før, at man ved virkeligt svære reaktioner kan få pigmentforandringer, og i meget slemme tilfælde kan det danne arvæv.

