Ulykkesramt køretøj sendes i graven

I tiderne før coronakrisen var det ikke unormalt at møde en gruppe hjelmklædte turister på hver deres Segway PT i det indre København.

Som i flere andre europæiske storbyer har det tohjulede transportmiddel her udgjort et alternativ til sightseeing-busserne i flere år, men snart kommer der ikke længere nye modeller ud på storbystræderne.

Producenten har nemlig med kort varsel valgt at stoppe samlebåndene 15. juli.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Beslutningen kommer efter knap 20 års produktion af køretøjet, der blev lanceret tilbage i 2001 under stor mediebevågenhed.

Ambitionen var ifølge AP at revolutionere den måde, vi bevæger os på, og Steve Jobs skal endda have udtalt i Time Magazine, at Segway PT 'ville blive lige så stor som pc'en'.

Sådan gik det dog ikke helt. Nyhedsbureauet skriver, at køretøjet fra starten havde sin pris imod sig, ligesom den også blev kendt for at være notorisk svær at styre - med flere ulykker til følge.

Mest kendt og tragisk er muligvis en ulykke i 2009, hvor Segways ejer, Jim Heselden, mistede livet, da han kørte ud over en klippeskrænt på sit eget tohjulede transportmiddel. Også USA’s tidligere præsident George W. Bush og atleten Usain Bolt har været involveret i Segway-ulykker.

Segway-navnet dør dog ikke sammen med det tohjulede køretøj. Sidste år udgjorde Segway PT kun 1,5 procent af producentens omsætning, da Segway i dag i langt højere grad satser på løbehjul.

