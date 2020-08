Umulige turister: Sæler får stress på Grenen

Grenen er ikke blot populær blandt turister, der ønsker at stå med en fod i hvert hav. Også sælerne er begejstrede for Danmarks nordligste punkt. I årevis har både spættede og gråsæler holdt til her. Og det bliver de ved med trods det massive boom i turister denne sommer.

Midt i mylderet på spidsen af Grenen ligger seks sælunger. De er nuttede, spændende og svære at holde fingrene fra. Det er et problem. Turisterne samles i bunker om dyrene uden at respektere nogen form for afstand, og stikker telefonen helt ned i de små sælsnuder for at få det perfekte billede. Andre kæler for dem, og lader deres hunde snuse til og gø ad dem. Enkelte har sågar forsøgt at slæbe dem ud i vandet under den fejlagtige antagelse, at sælerne er strandet. Det skriver TV2.

Ligeglade med skilte

Der er ellers placeret skilte på stranden, der beder turisterne om at holde behørig afstand til sælerne. Men de fleste ignorerer dem. Turisterne vil helt tæt på.

Det er ifølge Mogens Sonne Hansen, vildtkonsulent fra Naturstyrelsen i Vendsyssel, ikke noget sælungerne dør af. Men det giver dem en dårligere opvækst.

- Det er sådan noget her, der giver sælerne stress. Folk står alt for tæt på. Nogle af sælerne ligger og puster meget, og det kan være et tegn på stress, siger han til TV2.

Naturstyrelsen tror, at sælerne med tiden lærer, at deres hjem ikke er det bedst egnede, så længe det vælter rundt med nærgående forbipasserende i tide og utide.

