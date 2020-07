Undgå stor bøde når du rejser sydpå

Skal du sydpå i sommerferien, kan det blive dyrt ikke at have styr på formalia

Planlægger du at lægge vejen forbi Grækenland denne sommer, risikerer du at få en klækkelig bøde, hvis du ikke har udfyldt en særlig online-formular.

Den skal laves senest 24 timer før ankomst, og glipper det, koster det dig 500 euro - svarende til cirka 3750 kroner.

Det skriver BT.

Formularen, der er døbt Passager Locator Form ( PLF), fortæller myndighederne i Grækenland, hvor man kommer fra, hvor lang tid man opholder sig i landet, og om man har besøgt andre lande. Derudover skal man angive adresserne på de steder, man har tænkt sig at opholde sig under sin rejse.

Grækenland har indtil nu haft held med at begrænse smitten ved at indføre strenge restriktioner på borgernes bevægelighed, og kravene til turisterne skal ses i forlængelse heraf.

Det fortæller kommunikationschef i rejsebureauet TUI, Mikkel Hansen, til BT.

- Ved at vide, hvor lang tid folk skal opholde sig i landet og hvorhenne, har de mulighed for at opspore en mulig smittekæde, siger han.

Vilde med Grækenland

Grækenland er under normale omstændigheder ét af danskernes mest yndede rejsemål, og det gælder også nu, hvor grænserne igen er åbne for turister til landet med Ouzo og langtidsstegt lam.

Hos TUI mærker man tydeligt den store interesse for Grækenland, og her er man derfor omhyggelige med at informere de rejsende om de nye krav.

- Over halvdelen af alle vores bestillinger er til Grækenland lige nu. Det er det altoverskyggende rejsemål, så vi har rigtig mange rejsende derned den kommende tid. Og vi har via sms informeret vores kunder om, at de skal huske at udfylde formularen inden afrejse. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse, siger Mikkel Hansen til BT.

Står du overfor en tur til Grækenland, kan du finde PLF-formularen via dette link.

