Unesco fjerner 'racistisk' karneval fra kulturarvsliste

Et karneval i den belgiske by Aalst er blevet fjernet fra Unescos Kulturarvsliste på grund af antisemitisme og racisme

Karnevallet i Aalst er især kendt for satire og hån blandet med spektakulære festligheder. Men i de seneste par år er karnevallets hån af bestemte befolkningsgrupper gået over gevind. I hvert fald hvis du spørger Unescos udvalg for beskyttelse af immateriel kulturarv. Derfor har de nu fjernet karnevallet fra listen over kulturarv, som er værd at bevare. Det er aldrig sket før.

Karnevallet blev oprindeligt optaget på Unescos liste over immateriel kulturarv i 2010. Men da karnevallet gentagne gange har haft en paradevogn med store dukker, som karikerede ortodokse jøder med krogede næser, som sad på store poser med guld, skabte det forargelse i Belgiens jødiske samfund. Derfor er karnevallet blevet fjernet fra listen 13. december. Det skriver flere medier blandt andet The Guardian og The Telegraph.

- De kan fortsætte med at lave festivalen. Vi er ikke imod det. Men vi vil ikke have Unescos brand på en festival, som der for nogen kan være humoristisk, men for andre en hån mod deres samfund, siger Ernesto Ottone, Unescos assisterende generaldirektør for kultur, til The Telegraph.

Han tilføjer, at myndighederne i byen blev advaret flere gange omkring antisemitisk symbolisme i de forgangne karnevaller, men ikke handlede på advarslen og satte en grænse for, hvilke slags paradevogne som er acceptable.

Se også: Fly aflyst: Muslimsk mand skyllede ud i toilet to gange

Satirisk karneval

Karnevallet i Aalst er over 600 år gammelt og bliver holdt hvert år på søndagen før den kristne faste og varer i tre dage. Som en del af festlighederne har indbyggerne i byen skabt store paradevogne, som satirisk og spottende fortolker både lokale og internationale begivenheder i det forgangne år.

- Vi er på en meget farlig glidebane, når folk vil bestemme, hvad der bliver lavet grin med, siger borgmesteren i Aalst Christoph D'Haese.

Borgmesteren mener, at beskyldningerne om racisme og antisemitisme er groteske, og han vil ikke sætte en grænse for satiren.

Se også: Hotel anklaget for jødehad: 'Gå i bad, inden du hopper i poolen!'

- Borgerne i Aalst er ofre for nogle groteske beskyldninger. Vi er aldrig antisemitiske eller racister. Alle som støtter dette (fjernelse fra listen, red.), handler i dårlig tro. Aalst vil altid være hovedstad for hån og satire, siger Christoph D’Haese, borgmester i Aalst, i en pressemeddelelse.

To deltagere i Aalst Karneval har klædt sig ud som afrikanske 'guerilleros'. Billedet er et arkivfoto fra 2001. Foto: Olivier Hoslet / Belga /AFP

Fordømmer racisme i alle former

Præsidenten for European Jewish Association, Menachem Margolin, mener, at myndighederne i Aalst 'selv hoppede ud, før de blev skubbet', ifølge en pressemeddelelse.

- Selvom karnevallet blev kritiseret bredt, selvom karnevallet har klare antisemitiske billeder, selvom karnevallet har haft muligheden til i det mindste at anerkende, at det er forkert og sårende, har borgmesteren i Aalst konsekvent forsvaret hånen, siger Menachem Margolin, i en pressemeddelelse.

Se også: Trussemodel svinet til for Holocaust-selfie: Nu forsvarer hun sig

Unesco har tidligere udmeldt, at de ville holde øje med racistiske begivenheder på listen og være kompromisløse, hvis de finder sted.

- Unesco er tro mod sine grundlæggende principper om værdighed, lighed og gensidig respekt mellem mennesker, og vi fordømmer alle former for racisme, antisemitisme og xenofobi, skriver Unesco i en udtalelse efter beslutningen.

Den endelige beslutning om at fjerne karnevallet fra listen blev taget af 24 udvalgsmedlemmer, som hver repræsenterer et land. Udvalget mødes hvert år for at gennemgå nomineringer til listen og finde nye måder at beskytte traditioner på.