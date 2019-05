Ung kvinde blev bidt af hund på ferie: Nu er hun død

Rabies, eller hundegalskab, er kendt i Danmark, som en virussygdom, der gør hunde, kvæg, flagermus og andre dyr syge, aggressive og til sidst slår dem ihjel. I Danmark er sygdommen de seneste år kun fundet hos flagermus, men sygdommen kan ramme både dyr og mennesker.

Rabies skyldes et virus, som blandt andet i sidste ende angriber nervesystemet, og som udskilles i spyt. Når dyret med rabies bliver sygt, kan det finde på at bide, og mennesker smittes da også oftest ved bid fra hunde, flagermus og aber.

Rabies er med rette frygtet, for når symptomerne begynder nogen tid efter, at man er blevet bidt, kan sygdommen ikke helbredes og ender dødeligt. Heldigvis kan rabies forebygges med vaccine. Også selv hvis man allerede er blevet bidt, findes der som regel meget gode muligheder for ved hjælp af vaccine at forebygge udvikling af sygdommen.

Rabies skyldes virus som i sidste ende angriber og ødelægger hjernevæv. Rabiesvirus er god til at skjule sig for immunforsvaret, så kroppen har svært ved selv at bekæmpe virus.

Når virus efter et bid er kommet fra musklernes nervebaner ind i centralnervesystemet, kopierer virus sig selv hurtigt og spredes til mange dele af hjernen. Der udvikles en hjernebetændelse, og mange af centralnervesystemets funktioner påvirkes. Virus spredes via nervebanerne ud i flere væv i kroppen, blandt andet hud, slimhinder og spytkirtler.

Kilde: Netdoktor