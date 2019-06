Ung kvinde dræbt på ferieø: Angrebet af tre hajer

En 21-årig amerikansk kvinde ved navn Jordan Lindsey er onsdag blevet dræbt i et hajangreb under en snorkletur ud for østaten Bahamas.

Det fortæller flere medier, blandt andre ABC7.

Ifølge Paul Rolle, stedfortrædende kommissær ved Royal Bahamas Police Force, døde Jordan Lindsey, efter at hun blev angrebet af hajer, mens hun snorklede med sin familie i det klare vand ved Bahamas.

Tre hajer var involveret i angrebet, og de bed hende i armene, benene og balderne, og skadede særligt hendes højre arm.

Hendes familie, inklusive forældre, var med hende under snorkleturen, som fandt sted ved Rose Island.

Ifølge officielle rapporter spottede familiemedlemmer hajerne og råbte til Lindsey for at advare hende, men hun hørte dem ikke i tide.

Hun blev bragt til et lokalt hospital, hvor hun blev erklæret død.

Samler ind til hjemtransport

Jordan Lindseys lillesøster Madison har startet en GoFundMe-side, hvor familien samler penge ind til begravelsen og hjemtransporten til Californien af den unge kvindes lig.

- Jordan var 21 år og en fantastisk datter og person. Vi savner hende allerede helt forfærdeligt, siger Jordans far, Michael Lindsey, i en meddelelse til ABC News.

Den unge kvinde var studerende på Loyola Marymount University.

- Turistministeriet på vegne af hele regeringen og befolkningen i Bahamas udtrykker sin medfølelse og dybeste sympati til familien og kære til offeret for onsdagens hajangreb ved Rose Island, lyder det i en officiel meddelelse fra myndighederne på Bahamas.

Den amerikanske ambassade i landet har meddelt, at de vil bidrage til at få hendes lig bragt tilbage til Californien.

