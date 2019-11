Ung kvinde slutshamet af flypersonale

En kvinde fra Australien var alt for upassende for nogle medarbejdere ved Jetstar, fordi hun sad på skødet af sin kæreste i en lufthavn

En 33-årig kvinde fra Melbourne beskylder flyselskabet Jetstar for at 'slutshame' (udskamme, red.) hende, da hun ventede på et fly i Sydneys lufthavn.

Serah Nathan havde besøgt sin kæreste i Sydney og skulle flyve hjem til Melbourne. Ifølge Serah Nathan sad hun på kærestens skød i ventesalen ved gaten, da hun blev kontaktet af Jetstars personale.

- Jeg sad på hans knæ, og vi talte bare om nogle hverdagsting i nogle minutter. Så kommer en uniformeret Jetstar-medarbejder over og bad mig om at flytte mig fra min kærestes knæ og over til et sæde, fordi der var børn til stede, siger Serah Nathan til det australske medie News.com.au.

- Vi kunne ikke se nogen børn i nærheden, og vi var også forvirrede over anmodningen og dens relation til, hvordan jeg sad, siger Serah Nathan.

Lidt efter kom en teamleder fra Jetstar og bad hende om at flytte sig igen.

- Hun sagde, at jeg var respektløs over for forældrene omkring, fordi jeg sad på min kæreste. Det var jeg ikke. Jeg behandlede ikke en lufthavnsterminal som en stripklub, siger Serah Nathan og tilføjer, at medarbejderen også kommenterede hendes tøj.

- Medarbejderen sagde, at jeg nok ikke kunne komme med flyet på grund af mit tøj, siger Serah Nathan.

Hun fik dog lov til at flyve med.

Upassende kundeservice

Serah Nathan mener, at hun blev 'slutshamet' og diskrimineret af personalet.

Og da hun kom hjem, blev det kun værre. Her skrev hun til flyselskabet via en online-chat for at klage. Her blev hun bedt om at sende et billede af, hvilket tøj hun havde på.

Da hun sendte et billede af sig selv, svarede personen i chatten, at hun var meget smuk, hvilket må siges at være sagen uvedkommende.

- Jeg har tjekket fotoet nu, og jeg synes, du er meget smuk, din kæreste må være meget heldig at have dig, skrev medarbejderen hos Jetstar.

Samtidig svarede medarbejderen, at han også fandt, at det var upassende af Serah Nathan at sidde på kærestens knæ.

Jetstar undskylder

En talsperson fra Jetstar udtaler til news.com.au, at de har iværksat en undersøgelse af sagen i lufthavnen. Samtidig undskylder talspersonen for deres medarbejders opførsel i chatten.

- Vi undskylder til Serah for den måde, hendes forespørgsel blev behandlet på af vores medarbejder i vores online-kundeservice, hvilket er faldet helt uden for de standarder, som vi forventer, skriver Jetstar i en udtalelse til news.com.au.

