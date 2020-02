Unge skifyre blev smidt ud af hotel: Nu får de stor erstatning

Fem unge fyre rejste i januar 2019 med Thinggaard Rejser til Saalbach i Østrig for at stå på ski. Men efter blot et døgn på hotellet, havde de pisset ejerne så godt og grundigt af, at de alle sammen blev smidt ud. Derfor får drengene erstatning for fejl og mangler ved ferien, fordi hotelejerne lavede en gevaldig fejl.

De unge ankom til hotel Landhaus Wallner om morgenen, og efter en lang dag på ski kom de hjem og gik angiveligt i seng ved 22-tiden. De beskriver selv aftenen og morgenen sådan her i deres klage til Pakkerejse-Ankenævnet:

'Vi kommer hjem kl. 21, hvor en af os ved et uheld snubler og tager fat i skabslågen, da den stod åben, og det resulterer i, at den knækker af. Dette sker ca. kl. 21:45. Derefter går vi alle i seng, eftersom vi ikke har sovet særlig meget i bussen. Sidste mand lagde sig til at sove ca. kl. 22:30.'

Ville ikke ringe af respekt

Næste morgen knækker en af lamellerne på opredningssengen. Ifølge de unges klage, var sengen meget gammel, og var en ekstraseng der var sat ind på værelset.

'Kl. 8:20 forlader vi lejligheden for at komme på ski. Vi aftalte, at vi ville informere ejerne om de to uheld, så snart vi kom hjem - eftersom vi af ren respekt, ikke ville ringe til dem tidligt en søndag morgen.'

Men da de unge danskere kommer hjem, har ejerne af hotellet allerede været i lejligheden. Skabslågen står udenfor døren til lejligheden, og drengenes nøgler virker pludselig ikke. De kan ikke komme ind.

Holdt fest til klokken tre om natten

Ifølge ejerne har drengene holdt fest indtil klokken tre om natten og er slet ikke gået i seng klokken 22, som de ellers påstår. De bortviser derfor alle drengene på grund af skaderne og larmen. Hotelejerne har allerede været inde i lejligheden og pakket drengenes ting.

To har været 'flabede'

Efter en del diskussion frem og tilbage - og efter at en af drengenes mor ringer til hotelejerne - får tre af drengene lov til at blive i lejligheden, mens de to sidste bliver bortvist. Angiveligt fordi de har været 'flabede'. De må så selv sørge for et hotel i to dage, inden Thinggaard Rejser kan få dem indlogeret et sted.

Dyr omgang

Drengene klager til Pakkerejse-Ankenævnet, da de mener, at deres rejse blev ødelagt, eftersom de havde set frem til at være sammen i lejligheden på ferien. Samtidig mener de ikke, at Thinggard Rejser har gjort nok for at hjælpe dem i situationen.

Dette giver Pakkerejse-Ankenævnet dem ret i. Dels mener Pakkerejse-Ankenævnet ikke, at Thinggard rejser har oplyst dem ordentligt om hvilke konsekvenser, der ville være ved manglende overholdelse af hotellets ordensregler, herunder bortvisning. Samtidig skulle hotelejerne ikke have lukket sig ind i lejligheden og pakket drengenes ejendele uden forudgående aftale.

'På denne baggrund, og henset til den manglende mulighed for samvær i lejligheden på grund af bortvisningen, samt at hotelpersonalet forud for bortvisningen lukkede sig ind i lejligheden og pakkede alle rejsedeltagernes ejendele, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris', skriver Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse fra 20. december 2019.

Nævnet mente ikke, at Thinggaard Rejser kunne bevise, at drengene havde larmet, hvilket drengene også benægtede.

Nævnet fastsatte et nedslag i rejsens pris på 16.000 kroner. Hele rejsen, som inkluderede en uges skiferie inklusiv liftkort, kostede i alt 28.395 kroner.

Samtidig fandt Ankenævnet også, at Thinggaard Rejser skulle betale udgiften til indkvartering på et andet hotel for de to af drengene, som ikke fik lov at vende tilbage til lejligheden. Et beløb svarende til 2242 kroner og et skønsmæssigt fastsat beløb på 2000 kroner til dækning af udgifter til forplejning.

Ankenævnet fandt dog ikke, at guidernes og rejsearrangørens service under rejsen havde været utilfredsstillende, hvorfor klagerens krav vedrørende dette klagepunkt ikke blev imødekommet.