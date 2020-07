Unge Sunny Beach-gæster har fået svar på coronatest

'Tudetosset', 'tåbeligt ud over alle grænser' og en beslutning, der gav 'anledning til dybe panderynker'.

Kritikken var til at tage at føle på, da TV2 i begyndelsen af juli bad en række politikere forholde sig til de 150 danske unge, der netop var fløjet til Sunny Beach i Bulgarien.

Feriedestinationen er kendt for sit sprudlende natteliv, og selv om Udenrigsministeriet for nylig havde blåstemplet rejser til landet, bekymrede smitterisikoen politikerne. Nu tyder noget imidlertid på, at de unge har taget deres forholdsregler.

Ingen af dem, der onsdag 15. juli vendte hjem fra ferie og lod sig teste i Billund og Københavns Lufthavn, er blevet testet positive for coronavirus. Det skriver Jyllands-Posten, der har rettet henvendelse til Statens Serum Institut.

Det er dog uklart, hvorvidt samtlige 150 rejsende har ladet sig teste efter hjemkomsten.

Se også: Danmark mangler sommerhuse: 'Vi har et meget, meget stort behov'

Da de unge tog afsted, gik kritikken blandt andet på, at retningslinjerne for diskoteker og udskænkningssteder ikke var helt så strikse i Sunny Beach som herhjemme.

– Jeg tror, at det er umådeligt svært at huske på både god hygiejne og afstand, hvis klokken er to om natten, og man har fået, så hatten passer, sagde Jane Heitmann (V) dengang til TV2.

I Danmark skal barerne fortsat lukke kl. 24, mens landets dansegulve også vil stå tomme et stykke tid endnu.

Nyt coronakrav: Ingen rutsjebane-fotos uden mundbind