Ungen overlevede: Fly ramte bjørn under landing

Man hører af og til om fly, der kommer i nærkontakt med fugle, når flyene letter og lander. Noget mere sjældent er det, at et fly karambolerer med et pattedyr, men ikke desto mindre skete det for nyligt, at et jetfly strejfede en brunbjørn.

Episoden fandt sted, da et jetfly fra Alaska Airlines 14. november landede i Yakutat Airport i den amerikanske delstat Alaska.

Det skriver mediet Anchorage Daily News.

Kort forinden episoden havde lufthavnsansatte tjekket landingsbanen for at se, at alt var, som det skulle være, og her havde der ifølge mediet ikke været tegn på, at der befandt sig dyrevildt i nærheden.

Da flyet begyndte at bremse ned efter at have fået kontakt med landjorden, så piloterne dog to bjørne, som krydsede landingsbanen.

- Landingsstellet missede akkurat bjørnene, men kaptajnen kunne mærke kontakt på venstre side af flyet, efter bjørnene passerede under flyet, lyder det i en udtalelse fra Alaska Airlines om episoden.

Den ene bjørn blev dræbt i sammenstødet, mens dens unge, anslået til at være omkring to år gammel, slap uden skrammer.

Mindre skader

Mens det gik hårdt ud over den ene af de to bjørne, kom ingen af personalet ombord på flyet eller passagerne til skade.

Til gengæld fik Boeing 737-flyet mindre skader på den venstre motor.

- Vores teknikere arbejder på at reparere flyet, og det vil tage et par dage, lyder det fra flyselskabet.

Tidligere er både rådyr, gæs, rensdyr og flere andre forskellige dyr blevet ramt af fly, men det er ifølge mediet første gang, at Department of Transportation har registreret et sammenstød mellem et fly og en bjørn.

