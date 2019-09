Ungt dansk par boede på luksushotel ved en fejl: Spies betaler

De opgraderede ved en fejl sig selv fra et tarveligt tostjernet hotel til et femstjernet Kempinski-hotel

Så er der en gevaldig økonomisk øretæve på vej til rejsebureuaet Spies.

Bureauet havde solgt en 22-årig danske kvinde og hendes kæreste en uges hotelferie i Berlin for kun 7500 kroner inkl. fly.

De skulle ifølge billetten på Hotel Bristol Berlin i den tyske hovedstad, så de kørte i god tro fra lufthavnen til det legendariske Hotel Bristol Berlin; et femstjernet Kempinski-hotel på shoppinggaden Kurfürstendamm.

’Vi står ikke i systemet, men vi viser dem papirerne fra jer (Spies, red.) og de checker os ind’, står der i sagen fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Der boede det unge par i vild luksus i en uge. Men da de skulle tjekke ud, havde hotelpersonalet fortsat vanskeligt ved at finde reservationen, så de fik en regning på 1200 euro svarende til cirka 9000 kr. Rejsen var nemlig ikke forudbetalt af Spies.

Det viste sig nemlig, at de skulle have boet på et helt andet Hotel Bristol Berlin – nemlig et noget spartansk tostjernet hotel på en meget mere beskeden adresse.

Her skulle parret have boet. Privatfoto

Problemet – Spies’ problem – var, at dette billige hotel ikke længere fandtes i dette navn. Det var for nemlig længst overtaget af billigkæden Ibis, som havde ændret hotellets navn til Ibis Berlin City.

Men Spies nægtede at refundere beløbet, og så var det, at parret med hjælp fra den 22-åriges kvindes mor gik til Ankenævnet, som fandt frem til, at det var rejsearrangørens risiko, at klageren (parret, red.) indkvarterede sig på et hotel i Berlin med navnet Hotel Bristol Berlin som bestilt.

Spies tabte altså sagen og skal refundere parret de 9000 kroner.