Ungt par gik i bare tæer på ferien: Orme kravlede ind under huden

Et ungt canadisk par kom hjem fra drømmeferien med mere end blot solbrun hud. Derfor råder de nu andre rejsende om at tage sko på på stranden

De fleste mennesker smider sokkerne, når de bevæger sig hen på en lækker, hvid sandstrand på ferien, men måske man lige skal tænke sig om en ekstra gang, når man næste gang byder velkommen til sandkorn mellem tæerne.

Nogle gange følger der nemlig mere med end blot sand.

Det måtte et ungt canadisk par fra Ontario sande, da de for nylig kom hjem fra en eksotisk ferie i Den Dominikanske Republik med ubudne gæster i form af orme under huden på deres fødder.

Det skriver CTV News.

Allerede i begyndelsen af den uge-lange ferie begyndte det at klø på 22-årige Katie Stephens og hendes 25-årige kæreste Eddie Zytners fødder, men de slog det hen som intet andet end simple myggestik eller insektbid.

Da parrets fødder efter nogle dage begyndte at lugte og svulme op af betændelse, opsøgte de adskillige læger, da de kom hjem fra ferien, som dog alle slog det hen som blot insektbid.

Indvoldsorme i fødderne

Til sidst fandt parret dog frem til en læge, som havde set et lignende tilfælde på en turist, der havde været i Thailand, og derfor kunne han fortælle dem, at der var tale om indvoldsorme, som er parasitter, der kravler ind under huden og inficerer den.

Se billeder af parrets fødder herunder (artiklen fortsætter under billederne):

Ormeparasitter forårsager infektioner hos mennesker gennem kontakt med parasitæg og -larver. Parasitterne trives bedst i varm og fugtig jord, og der er derfor større risiko for at få dem på tropiske ferier end på stranden her hjemme i kolde Danmark.

Ormene kan leve i årevis i fordøjelseskanalen og skal behandles med medicin hurtigst muligt. Desværre for det unge par kan medicinen, der benyttes mod indvoldsorme ikke købes i Canada, og derfor måtte Eddie Zytners mor køre hele vejen til Detroit for at købe den.

'Tag sko på'

Katie og Eddie mener selv, at de har fået parasitterne, da de gik med bare tæer på stranden ved deres hotel, Villas Bavaro Resort, i Punta Cana.

De advarer nu andre mod indvoldsorme i et opslag på Facebook, hvor de blandt andet skriver følgende:

- Til alle, der skal på en tropisk ferie, vær forsigtige, når I går i sandet og tag sko på. Min kæreste og jeg er netop kommet hjem fra Punta Cana og har opdaget, at vi har indvoldsorme - med andre ord: orme i vores fødder. Hvis jeres fødder begynder at klø meget, så få det tjekket med det samme. Vi troede, det var insektbid, men det blev værre og værre for hver dag.

Eddie Zytner har fotalt til CTV News, at parrets fødder nu er i bedring, og at de venter på en tid hos en hudspecialist for at finde ud af, hvilken behandling de skal have for skaderne på fødderne.

