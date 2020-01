Ups! Blev smidt af fly for sjovt wi-fi-navn

Mange mennesker skifter navnet på deres mobile wi-fi-hotspot ud til noget personligt eller sjovt. Men det er ikke alle navne, der er lige harmløse.

Angiveligt var et groft hotspot-navn skyld i, at politiet fjernede to passagerer fra et fly ved Detroit Metropolitan Lufthavn. Det skriver Detroit Free Press.

Ifølge passageren, Aaron Greenberg, begyndte flypersonalet at bede passagererne om at slukke for deres wifi gentagende gange inden afgang mod Montreal. Herefter annoncerede flypersonalet, at de ville tilkalde politiet, hvis ikke alle wi-fi-netværk blev slukket.

Som sagt så gjort.

- Det var et nervepirrende øjeblik, da omkring ti politibiler omringede flyet, siger Aaron Greenberg til Detroit Free Press.

Politiet kom ombord og fjernede to personer, en mand og en kvinde, fra flyet. Ifølge Aaron Greenberg kom personerne aldrig tilbage til flyet, der endte med at blive fem timer forsinket.

Se også: Bombesikker? Derfor nægtede passagerer at flyve

Remote detonator

En stewardesse fortalte herefter Aaron Greenberg, at der havde været et wi-fi-hotspot, som aldrig blev slukket, med navnet 'remote detonator' (fjerndetonater, red.). Dette vakte opsigt hos flypersonalet, og derfor slog de alarm.

Lufthavnsmyndigheden kunne ikke bekræfte, hvilket hotspot-navn, der var tale om over for Detroit Free Press. Lisa Gass, officiel talsperson for Wayne County Lufthavnsmyndighed skriver i en mail, at to passagerer, en 42-årig kvinde og en 31-årig mand, blev fjernet fra flyet, men senere blev løsladt, mens sagen stadig vil blive undersøgt.