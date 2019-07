Ups! Finder pinlig genstand i håndbagagen

En engelsk mand fik en tidlig forsmag på ægteskabets lyksaligheder, da han stod i London-lufthavnen Luton og var på vej af sted til Ibiza på polterabend.

Ubekendt for manden, havde hans forlovede og hans medrejsende ven nemlig rottet sig sammen om at give den kommende gom særdeles røde ører, hvilket han opdagede alt for sent, beretter nyhedsbureauet ViralHog.

Først da security-folkene bad ham åbne håndbagagen gik det op for ham, at der i hans kuffert lå både en latexmaske og en stor dildo tapet til en vandflaske sammen med en seddel fra konen.

Se manden forsøge at finde en grimasse der kan passe i klippet over artiklen.