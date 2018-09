Ups! Pinlig stavefejl på fly går viralt

En stavefejl på et fly har i den grad fået folk til at udnytte chancen for at drille flyselskabet Cathay Pacific

I denne tid med smartphones bliver man ofte reddet på målstregen af autocorrect, inden man sender en besked afsted med en pinlig stavefejl, men desværre er der ikke stavekontrol på en malerpensel.

Det må flyselskabet 'Cathay Pacific' sande på den hårde måde, efter at deres Boeing B777-300 havde været en tur under penslen i Hong Kongs lufthavn.

Her havde der nemlig sneget sig en lille fejl ind i flyselskabets navn på siden af flyet, da bogstavet 'F' manglede i Pacific.

Fejlen blev efter sigende opdaget onsdag morgen af flyspottere, som hurtigt skyndte sig at dele stavefejlen på sociale medier, og da stavefejlen derfor allerede var gået viralt, besluttede Cathay Pacific at lave lidt sjov med situationen:

'Ups, dette særlige logo holder ikke længe! Flyet ryger direkte tilbage til shoppen!', skrev flyselskabet på Twitter.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET — Cathay Pacific (@cathaypacific) 19. september 2018

Mellemrummet mellem bogstaverne

Stavefejlen har dog i den grad fået folk til at trække på smilebåndet, og således har knap 10.000 liket flyselskabets opslag og knap 4000 har retweetet det.

Det er uvist, hvordan stavefejlen formåede at snige sig ind, men en flytekniker siger følgende til South China Morning Post:

- Mellemrummet mellem bogstaverne er for perfekte til, at det er en stavefejl. Vi har skabeloner, så der burde være et blankt mellemrum mellem bogstaverne, hvis det var en rigtig fejl, tror jeg.

Cathay Pacific tager da også fejlen i stiv arm, selvom de bliver gjort godt og grundigt til grin online:

- Vi ville ikke have gjort noget stort ud af dette, men da billederne fra flyspotterne begyndte at gå viralt, kunne vi nærmest ikke gøre andet end selv at smile ad det, siger talsperson fra flyselskabet til CNN.

