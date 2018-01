USA advarer rejsende i Nordkorea: 'Skriv jeres testamente færdigt'

Hvis man er amerikansk statsborger og har planer om at rejse til Nordkorea, så skal man skrive sit testamente færdigt, videregive sine ønsker i forhold til begravelse samt få styr på, hvem der skal have myndigheden over eventuelle børn og kæledyr.

Sådan lyder opfordringen i hvert fald fra den amerikanske regering i deres seneste rejse-rådgivning til Nordkorea.

I sommer blev der udstedt et forbud fra USA's udenrigsministerium, der forbyder amerikanske statsborgere at rejse til Nordkorea.

Det er dog stadig muligt for amerikanerne at ansøge om tilladelse til at rejse til den koreanske halvø, men det er kun i yderst begrænsede tilfælde, at ansøgningen bliver godkendt., og det er altså disse få godkendte rejsende, der nu bliver advaret om bål og brand.

Se også: Rørte mands hofte: Nu risikerer Jamie tre års fængsel

'Vi kan ikke hjælpe jer'

Rejseforbuddet til Nordkorea blev indført i kølvandet på hjemkomsten af den 22-årige amerikaner Otto Warmbier, der gik i koma under et ophold i en fangelejr i Nordkorea og som døde som følge af en hjerneskade kort efter udleveringen til sit hjemland.

Otto Warmbier var i december 2015 på en fem dage lang ferie i Pyongyang i Nordkorea med nogle medstuderende, da han angiveligt stjal en propaganda-plakat fra hotellet, hvor han og de andre i rejsegruppen boede, for at tage den med hjem dagen efter.

I paskontrollen i lufthavnen blev han dog stoppet af to vagter, og 20 dage senere annoncerede Nordkorea, at de havde tilbageholdt en amerikansk studerende og anklaget ham for at have foretaget en 'fjendtlig handling'.

Den amerikanske regering advarer i sin nye rejse-rådgivning til Nordkorea om, at de ikke har mulighed for at hjæpe amerikanske statsborgere i nød, da de ikke har en ambassade i landet.

- Skriv et testamente og udpeg forsikringsmodtagere og/eller en fuldmagt. Klargør en plan med dine kære omhandlede myndigheden over børn, kæledyre, ejendomme, ejendele osv., står der blandt andet i det amerikanske udenrigsministeriums rådgivning, som du kan læse i dens fulde her.

Se også: Far anholdt i Abu Dhabi: Filmede lufthavnsansatte