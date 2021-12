USA strammer krav for indrejse

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Coronasmitten går den forkerte vej flere steder verden over, og det får en række lande til at sætte ind med nye restriktioner og strengere krav i forsøg på sænke de høje smittetal.

Et af de lande er USA, som har valgt at stramme testkravet ved indrejse.

Det nye krav trådte i kraft mandag og går på, at alle udenlandske rejsende skal kunne dokumentere, at de er færdigvaccineret med en godkendt vaccine, og at de har en negativ coronatest, som maksimalt må være taget én dag før afrejse.

Det skriver Udenrigsministeriet i Danmark på deres hjemmeside ifølge Ritzau.

Skal være vaccineret

De nye testkrav gælder for alle på nær rejsende under to år.

Reglerne var tidligere sådan, at man skulle kunne fremvise en negativ coronatest, som var foretaget inden for tre dage før afrejse.

I USA er det desuden et krav, at alle indrejsende skal være vaccineret.

Kravet gælder dog ikke for amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA samt børn under 18 år.