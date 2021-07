USA udskyder genåbning for turister

Hvis du går og har planer om at rejse til USA i den nærmeste fremtid, så kan du vente længe endnu.

Pressechefen i Det Hvide Hus, Jen Psaki, fortæller nemlig, at USA fastholder sine nuværende stramme indrejserestriktioner.

Det betyder, at de langvarige indrejserestriktioner, der har udelukket en stor del af verdens befolkning fra USA siden marts 2020, ikke vil blive ophævet foreløbigt. Det skriver flere amerikanske medier herunder The New York Times.

Derfor kan borgere fra EU- og Schengen-landene eller Strorbritannien ikke komme ind i USA.

Delta-varianten dominerer

Færdigvaccinerede eller ej, så er porten lukket.

- Når man ser, hvor USA er i dag med delta-varianten, vil vi af flere årsager på nuværende tidspunkt fastholde de gældende indrejserestriktioner, siger Jen Psaki og fortsætter:

- Den smittefarlige delta-variant spreder sig både her i USA og i resten af verden, og smitter navnlig de ikke-vaccinerede, og dette ser ud til at være tilfældet for de kommende uger.

Og netop den smitsomme delta-variant udgør intet mindre end 83 procent af de smittede i USA, og på blot en uge har den fået antallet af smittede til at stige med 171 procent i USA.

EU har forgæves forsøgt at få USA til at genåbne for færdigvaccinerede turister. Under normale omstændigheder er USA det største oversøiske rejseland for danskerne.