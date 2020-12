USA vil redde gigantisk naturskat

Enorme koralrev i Florida, Caribien og Stillehavet er i fare for at forsvinde. Nu skal de have hjælp

Flere af verdens mægtige koralrev er i dyb krise.

For få dage siden slog Den Internationale Union for Bevaring af Natur (IUCN) alarm og ændrede status på australske Great Barrier Reef fra 'alvorlig bekymring' til 'kritisk'. Det verdensberømte koralrev har mistet over halvdelen af sine koraller siden 1995.

Endnu værre står det til med koralrevene ud for Florida og Caribien.

En rapport viste for nylig, at Floridas kyster har mistet omkring 98 procent af sine oprindelige koraller, mens en mystisk og dødelig sygdom flere steder i Caribien har tvunget forskere til at fjerne koraller.

Men nu skal der ske noget. Derfor har USA’s regering foreslået at gøre 12 truede koralrev ud for Florida og Caribien samt i Stillehavet til beskyttede områder.

Det skriver Guardian.

Hjælp til øer i Stillehavet

Der er tale om områder på i alt 16.000 kvadratkilometer.

Den mest alvorlige trussel mod koralrevene er den globale opvarmning, der fører til koralblegning og forsuring af havene - også kendt som 'klimaforandringens onde tvilling'.

Derfor er det afgørende, at der sættes ind for at redde de følsomme koraller.

- Jeg bryder mig ikke om at sige, at det er sidste chance for koralrevene i Florida. Men det er det, hvis vi ikke snart styrker indsatsen for at redde dem, siger havbiolog Andrew Baker fra University of Miami til Guardian.

Lovforslaget skal også beskytte koralrev ud for stillehavsøer som Amerikansk Samoa, Guam og Nordmarianerne. Det er alle øer, som enten tilhører USA eller er særligt amerikansk territorium.

