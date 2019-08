Uskyldig mand fængslet i månedsvis for at 'smugle' honning

En mand har været fængslet i 82 dage for at 'smugle' honning til USA

Leon Haugton kan godt lide honning i sin te. Derfor køber han altid honning med hjem til USA, når han har besøgt sin familie i Jamaica.

Sidste jul, da han besøgte sit hjemland igen, købte han tre flasker honning fra en vejbod, før han skulle hjem til Maryland, USA.

Alt var som det plejede at være, indtil han landede i Baltimores lufthavn.

Lufthavnspolitiet hunde fik færten af hans honning, og en ikke-autoriseret test viste, at det var methamfetamin. Leon Haugton blev anholdt.

Efterfølgende sad han fængslet i næsten tre måneder, inden politiet droppede sigtelsen om narkotikasmugling.

Honningen var på det tidspunkt blevet testet to gange på et laboratorium. Begge gange viste resultaterne, at honningen faktisk bare var honning. Det skriver Washington Post.

Mistede sit job

Da Leon Haugton blev løsladt, havde fængslingen allerede haft alvorlige konsekvenser for hans liv. Han mistede begge sine jobs som rengøringsmand og arbejdsmand på en byggeplads.

- De har lavet et stort rod i mit liv, siger Leon Haugton til Washington Post.

- Jeg vil have verden til at se, at systemet ikke fungerer. Hvis ikke jeg havde et stærkt netværk, ville jeg sikkert stadig sidde i fængsel. Man er fortabt i det her system.

Manden har seks børn, og de er også meget påvirkede af deres fars fængsling.

Usædvanlig anholdelse, men ikke tilbageholdelse

Det første resultat fra laboratoriet viste, at det ikke var narkotika Leon Haugton havde med.

Derfor blev tre ud af fire anklager mod ham frafaldet. Men fordi han blev stoppet i en lufthavn, blev han også sigtet for at have 'et kontrolleret farligt stof' på sig i en lufthavn. En mindre forseelse, som ikke burde udløse varetægtsfængsling.

Men på det tidspunkt havde Immigrationsmyndighederne allerede igangsat en udvisningsprocedure, da Haugton ikke er amerikansk statsborger. De tilbageholdt ham derfor, indtil honningen havde været igennem endnu en test.

Testen viste igen, at hans honning bare var honning.

Emma Winger, advokat hos Amerikansk Immigration Råd, siger til Washington Post, at det er usædvanligt at blive anholdt for honning, men at sagen ellers ikke er overraskende.

- Det er ikke usædvanligt, at folk, som bliver holdt i politiets varetægt med en tilbageholdelse fra ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) får deres varetægtsfængsling forlænget, indtil de til sidst frafalder sigtelsen, siger Emma Winger.

Ifølge Leon Haugtons advokat, forsøgte de ad flere omgange at komme i kontakt med ICE for at få dem til at frafalde tilbageholdelsen for den mindre forseelse. Men det lykkedes dem ikke, da ICE også var ramt af statens nedlukning grundet budgetforhandlinger i USA.

Leon Haugton har siden forsøgt at få sit liv på benene igen og har fået nyt arbejde. Børnene er også ved at komme sig. Men hændelsen har efterladt mange ar.

- Jeg er bange for at rejse lige nu. Hvis du er uskyldig, kan du ende i fængsel, siger Leon Haughes.