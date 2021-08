Ustyrlig passager: Måtte gaffatapes fast

Passageren gramsede på to besætningsmedlemmer og slog et tredje i ansigtet

En flyvetur fra Philadelphia til Miami tog en dramatisk drejning, da en alkoholpåvirket mandlig passager ikke kunne holde fingrene fra stewardesserne.

Først rørte han en på bagdelen, og senere tog han hendes kollega på brysterne. Da de bad en tredje kollega om at holde øje med manden, og denne opfordrede manden til at holde sig i ro, reagerede han med at slå vedkommende i ansigtet.

Det kom så vidt, at øvrige passagerer så sig nødsagede til at gribe ind, og i samarbejde med besætningen fæstnede de manden til et flysæde med gaffatape for at få situationen under kontrol.

Det skriver Reuters.

Anholdt og anklaget

En video optaget under flyvningen, og som du kan se uddrag fra øverst, viser, hvordan manden overrumples og tapes fast, alt imens der i baggrunden kan høres latter og opmuntrende tilråb fra andre ombordværende passagerer.

Miami Police bekræfter ifølge flere amerikanske medier, at den pågældende passager efter ankomst til Miami International Airport søndag blev arresteret.

Der er tale om en 22-årig mand ved navn Maxwell Berry. Han er nu under anklage for ulovlig fysisk kontakt.

Falsk viral video

En video med, hvad der skal forestille at være et interview med et af besætningsmedlemmerne, er efterfølgende blevet delt flittigt og set mere end fem millioner gange.

Videoen er dog - til manges skuffelse - falsk, og den medvirkende 'steward' er i virkeligheden komiker og går under kunsternavnet 'The Real Spark'. Det skriver Newsweek, der har faktatjekket det populære 'interview'.