Ustyrlige passagerer fastholdes med gaffatape af flypersonale

Ifølge professor i luftfartsledelse er det almindeligt at bruge gaffatape til at håndtere uregerlige passagerer

Inden for de seneste måneder har der været to tilfælde, hvor kabinepersonalet har måttet ty til drastiske metoder for at kontrollere ustyrlige flypassagerer.

Første episode var tilbage i juli, hvor en amerikansk kvinde forsøgte at åbne en dør i et American Airlines-fly, mens det var i luften. Her fandt stewardesserne ombord sig nødsaget til at fæstne kvinden til et flysæde med gaffatape for at få kontrol over situationen.

Brugen af gaffatape blev igen nødvendig i august, hvor en beruset mand angiveligt slog stewardesserne og befamlede øvrige passagerer ombord på et fly fra Frontier Airlines.

Flere tilfælde

Det viser sig, at det ikke er de eneste gange, at gaffatapen er taget i brug mod ustyrlige flypassagerer.

Ifølge Washington Post har der været tilfælde blandt forskellige flyselskaber tilbage i 2003, i 2008, i 2013 og i 2018.

Det fremgår da også af en erklæring, som er udarbejdet af den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration (FFA), at flybesætningen 'har flere muligheder, når den beslutter sig for, hvordan den vil håndtere individuelle situationer'.

Blandt de flere muligheder er altså gaffatapen, som er helt normal til at nedtrappe en konflikt med en passager, vurderer Jeff Price, professor i luftfartsledelse ved Metropolitan State University i Denver.

- Det er almindeligt at bruge gaffatape for at sikre en person, der udgør en trussel mod flyvningen eller mod andre, siger han til Washington Post.

Sidste udvej

Ifølge International Air Transport Association (IATA) bliver passagerer kun fastholdt, såfremt alle andre bestræbelser på at få kontrol over situationen har slået fejl.

IATA fremhæver samtidig, at det er op til det enkelte flyselskab, hvilke remedier de ønsker at bruge, da der ikke findes standardudstyr til fastholdelse.

Den seneste brug af gaffatape sker samtidig med, at der har været en betragtelig stigning i antallet af indberetninger om ustyrlige flypassagerer. I sidste uge udtalte FFA, at man har modtaget 3810 indberetninger om dette.