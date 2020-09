Utilfredshed med registreringsafgift på fly

Grundet nedgang i antallet af danske flyregistreringer, valgte den tidligere VLAK-regering tilbage i april 2019 at afskaffe registreringsafgiften på fly i Danmark. Flyselskaberne registrerede i højere grad deres fly i lande uden tilsvarende afgift som eksempelvis Sverige, Norge eller Irland.

Men allerede under finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen og partierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev den beslutning omstødt, og registreringsafgiften genindføres med virkning fra 2021.

Afgiften bliver dog kun på én promille af flyets værdi samt en tilsvarende afgift af pantets værdi for registrering af panterettigheder i fly. Det skriver CHECK-IN.dk.

Stor skepsis om ny lov

Men skønt det ikke er enorme beløb, sender det et dårligt signal og forringer Danmark som luftfartsland, mener brancheorganisationen Dansk Luftfart under Dansk Industri (DI).

- Det er helt afgørende at sikre, at der er en fødekæde omkring luftfartsbranchen. Hvis flyselskaberne vælger at registrere flyene i andre lande frem for i Danmark, kan vi i sidste ende også gå glip af opgaver med eksempelvis vedligeholdelse af fly, siger Michael Svane, direktør i Dansk Luftfart, til CHECK-IN.dk.

Allerede i januar advarede DI mod at genindføre afgiften, da den vil betyde mere uensartede vilkår for indregistrering af fly på tværs af de skandinaviske lande.

I flyselskabet Danish Air Transport er de også godt utilfredse med den nye lov. Administrerende direktør Jesper Lungholm gør opmærksom på, at selskabet må revurdere, hvor de vælger at registrere deres fly fremover, skriver CHECK-IN.dk.

