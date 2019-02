Utroligt fænomen: Vandfald 'brænder'

Hvert år i februar måned indtræffer et spektakulært fænomen på klippeformationen El Capitan i californiske Yosemite National Park.

Ved solnedgang får solens stråler nemlig vandfaldet Horsetail Fall til at ligne flydende lava, hvis ellers de rette betingelser er opfyldt.

For det første skal det være skyfrit, og derudover skal solens stråler ramme klippen fra den helt rigtige vinkel, samtidig med at nok smeltevand løber ned ad bjergsiden til at danne et vandfald.

Er de betingelser opfyldt, venter der et storslået syn, som hvert år tiltrækker hobevis af tilskuere.

En af dem er fotografen Doug Holck, der har besøgt stedet de sidste fire år.

- Der er den her storslåede følelse af kammeratskab med folk fra andre steder, og når øjeblikket indtræffer, er der fuldstændig stille, og det eneste man kan høre, er klik-lyden fra kameraerne. Det er ret spændende, fortæller Doug Holck til CBS.

Overfor det amerikanske medie vurderer nationalparkens inspektører, at fænomenet vil vare en uges tid endnu.

Se flere utrolige vandfalds-fænomener herunder:

På grund af lave temperaturer og ekstrem vind frøs det berømte Niagara Falls-vandfald i janauar til is. Video: Reuters.

Her får Stormen en Desmond et vandfald i Irland til at løbe 'baglæns'. Video: AP/Newsflare.