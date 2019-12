Utroligt syn: Ferieø invaderet af vandmænd

I 2014 blev Krim indtaget af de såkaldte 'små grønne mænd', som viste sig at være russiske soldater. Sidenhen stemte øen sig ud af Ukraine og ind i Rusland. Halvøen ved Sortehavet har alligevel været relativ rolig, selvom den er en del af en storpolitisk konflikt mellem to nabolande.

Lige indtil den sidste uges tid. Bugten Balaklava, som ligger tæt på byen Sevastopol, er blevet invaderet af nogle andre mænd - nemlig vandmænd.

Vandmændene har fået brugere på de sociale medier til at stoppe op og tage billeder af det utrolige syn.

- Vi har to typer af vandmænd i Sortehavet. Dem der er i Balaklava er af arten aurelia. De lever af plankton, derfor har de ikke nogle brændende tråde, så de er ikke farlige. Så mange vandmænd er et usædvanligt fænomen om vinteren. Der er normalt højsæson for vandmænd på Krim mellem marts og juli, siger Boris Aninsky, ledende forsker på A.O. Kovalevsky Institutet for biologi, til Yuga.ru.

Boris Aninsky forklarer, at de er kommet blæst ind i bugten med sydøstenvinden.

I Danmark har vi også oplevet, at kysterne blev invaderet, det er dog oftest brandmænd, som man helst skal undgå at røre.

