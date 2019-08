Utroligt syn: Sejler på et hav af sten

Der ventede australske Michael Hoult og Larissa Brill et ufatteligt og særpræget syn, da de 15. august var i færd med at sejle deres båd til ø-paradiset Fiji.

Et par hundrede kilometer nord for Tonga sejlede de nemlig ind i et område, der mere lignede et månelandskab end et åbent hav. Vandoverfladen var nemlig fuldstændig dækket af milliarder af pimpsten efter et undersøisk vulkanudbrud, skriver blandt andet The Guardian og 7 News.

De største sten var på størrelse med en basketbold, mens de mindste ikke var meget større end glaskugler. Især de mindste voldede problemer, da de satte sig fast i roret og besværliggjorde styring af båden.

Det lykkedes dog sejlerne at styre langsomt og forsigtigt ud af 'stenhavet', uden at deres båd tog skade.

Havbiolog: Gode nyheder for koralrev

Selvom fænomenet uden tvivl har besværliggjort sejlture i området, har det dog også en positiv effekt.

Mellem pimpstenene gemmer sig nemlig milliarder af levende havorganismer som rurer, koraller, krabber, snegle og orme. De kan ende med at have en særdeles gavnlig effekt på Australiens Great Barrier Reef, som pimpstenene har kurs mod, forklarer geolog Scott Bryan fra Queenslands teknologiske universitet.

- Baseret på de tidligere sejlende pimpstens-øer vi har studeret gennem de sidste 20 år, kommer den til at levere nye, sunde koraller og andre rev-beboere til Great Barrier Reef, udtaler Scoot Bryan til 7 News.

- Hver pimpsten er som et flydende fartøj. Det er hjem og transportmiddel for havorganismer, der hægter sig fast og sejler over havet for at nå Australien.

Det anslås at de utallige pimpsten vil ramme kyster i det østlige Australien om cirka syv måneder.