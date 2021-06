Vågnede fra lur og så, at hun var på forkert fly

Det er før hørt, at piloter har fløjet til den forkerte destination, som da et British Airways fly sidste år landede i Edinburgh i stedet for Düsseldorf, men at en passagerer endte på det forkerte fly, er en lidt mere sjælden hændelse.

Til trods for de klassiske checkpoints som scanning af boardingpass og afgangsskærm, formåede den 25-årige Gemma Cargin dog at komme ombord på det helt forkerte EasyJet fly fra Manchester lufthavn.

Det skriver BBC.

Efter boarding besluttede hun sig for en lur, da flyvningen kun skulle vare 40 minutter, men da hun vågnede, var flyet imod al forventning stadig i luften.

- De fortalte, at vi ville lande om en time og 15 minutter, hvortil jeg spurgte, om flyet ikke var mod Belfast, siger hun til BBC.

Flypersonalet måtte meddele den 25-årige, at destinationen var Gibraltar og ikke Belfast.

Ingen information ved gaten

På trods af, at Gemma Cargin hyppigt flyver mellem de to destinationer og normalvis har styr på sin afgang, gjorde en slukket skærm det vanskeligt for hende at orientere sig i lufthavnen.

- Skærmen, der informerede om flyet, var ikke tændt ved gaten, så jeg mistænkte aldrig, at jeg var på vej ombord på den forkerte flyvning, siger Gemma til BBC.

Efter fejlen blev opdaget, sørgede EasyJet for at flyve den unge brite hele vejen tilbage til Manchester for derefter at sætte hende på et fly mod Belfast.

Det er ikke første gang, at EasyJets skiltning forårsager forvirring. I 2019 missede en britisk familie deres fly til Disneyland på grund af samme problem.