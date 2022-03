Værste krise siden Anden Verdenskrig: Dansk lufthavn i pengeproblemer

Coronapandemien har ramt den globale luftfart hårdt, hvilket også fået Københavns Lufthavn i alvorlige pengeproblemer.

Faktisk i en sådan grad, at lufthavnen på nuværende tidspunkt betragter den økonomiske situation som værende 'den værste krise siden Anden Verdenskrig'.

Sådan lyder meldingen fra lufthavnsledelsen mandag i en meddelelse om regnskabet for 2021, skriver Politiken.

For selv om verden så småt er åbnet, og flere igen har fået mod på at rejse ud i verden, så har Københavns Lufthavn endnu ikke genfundet det økonomiske niveau, som den var på før pandemien.

Det er hovedårsagen til, at lufthavnen fortsat taber penge.

Millonunderskud

Konkret er der tale om, at Københavns Lufthavn har lidt et samlet tab på 667 millioner kroner før skat i løbet af 2021. Det er dog en forbedring sammenlignet med året før, hvor tabet lå på 828 millioner kroner.

I perioden fra 2019 til 2020 faldt antallet af passagerer fra 30,3 til 7,5 millioner. Det er det laveste niveau siden 1970.

Forbedringen i underskuddet skyldes ifølge ledelsen i Københavns Lufthavn, at der er kommet færre rejserestriktioner internationalt og deraf en øget rejseaktivitet.

- På få måneder blev antallet af rejsende mere end femdoblet fra 184.000 i april til 1,2 millioner i juli, siger Thomas Woldbye adm. direktør for Københavns Lufthavn i en regnskabsmeddelelse.

- Det viser, at rejselysten er intakt. Nu ser det ud til, at covid-19 pandemien er ved at klinge af, så vi alle igen kan flyve på ferie og forretning. Det er godt nyt.

Politiken skriver, at Thomas Woldbye ikke mener, at krigen i Ukraine får en mærkbar betydning for lufthavnens økonomi, da der lige nu ikke er meget langdistancetrafik til Asien.

Han lufter dog risikoen for, at stigende oliepriser kan føre til dyrere priser på flybilletter.