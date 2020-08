Valfarter til spøgelsesskibe

Du kan se dem skyde op i horisonten som store, hvide bjerge. Krydstogtskibene ligger forankret i Den Engelske Kanal som perler på en snor.

Sidste år fragtede de tusinder og atter tusinder turister over verdenshavene på ferie. Nu ligger de tomme og afventende for svaj i pandemiens kølvand. Imens er skibene selv blevet seværdigheder. Det skriver BBC.

Se skibene tæt på

62-årige Paul Derham, tidligere kaptajn på et af krydstogtskibene, har fået den ide at sejle turister ud til de store spøgelsesskibe, så folk kan opleve de majestætiske skabninger tæt på, dog uden at komme ombord naturligvis. Dette sker fra hans egen lille turistfærge.

- Jeg vidste, at folk ville blive imponerede. Vi annoncerede det på Facebook, og i løbet af to timer havde vi udsolgt, siger Paul Derham til BBC.

Enten grundet manglende havneplads eller for at rederierne kan spare penge, ligger krydstogtskibene forankret på åbent hav, men tæt på kysten. Turisterne kan derfor også betragte og fotografere de mange og imponerende spøgelsesskibe fra land, hvilket da også sker i stort omfang. Skibene ligger på laveste blus, lige nok til at generere strøm til belysning og instrumenter ombord til besætningerne.

Krydstogtskibene har været i vælten fra start under coronapandemien. Allerede i februar blev skibet Diamond Princess isoleret i havnen i Yokohoma i Japan med 3700 mennesker ombord. Siden har eksempelvis MS Westerdam i Cambodia og Grand Princess i USA været udsat for tilsvarende. Krydstogtskibene blev hurtigt synonymer med spredningen af coronasmitte verden rundt, og de ligger nu derfor forankret og venter på, at efterspørgslen atter kan sende dem ud over det blå.

