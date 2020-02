Valutagevinst: Det er blevet billigere at holde skiferie i nabolandene

Valutakurser og inflation kan have stor betydning for vinterferiens rejsebudget

Skal årets vinterferie holdes i enten Norge eller Sverige, er der gode nyheder at hente. På grund af fald i valutakurserne, der overstiger inflationen, er de to skandinaviske nabolande nemlig blevet en anelse billigere at holde skiferie i sammenlignet med sidste år.

I Norge er prisniveauet faldet med 1,3 procent, hvor Sverige har oplevet et lidt større fald på 1,7 procent i forhold til sidste år. Det resulterer i alt lige fra billigere leje af hytte og ski til en mindre regning på afterski-drinks i baren.

- Både Sverige og Norge har oplevet et fald i valutaen, som er større end inflationen, og her vil man derfor opleve, at vinterferien bliver lidt billigere end sidste år. Valutaændringerne er ikke voldsomme, men et sted mellem en og to procent er også penge, når man bruger mange tusinde kroner på en skiferie, lyder det fra cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

Sverige billigere end Norge

- Det generelle prisniveau er dog fortsat en del højere i Norge end i Sverige, og medregnet valutaforskydningerne - som er større i Sverige - bliver den svenske skiferie derfor markant billigere end den norske.

Omvendt er det ikke lige i år, man skal slå et slalomsmut forbi Schweiz. På grund af en høj valutastigning er årets prisniveau nemlig hævet med hele 4,8 procent, og det betyder, at man som familie med et dagligt budget på 2000 kroner får 672 kroner mindre om ugen at gøre godt med:

- Med et i forvejen højt prisniveau, som er blandt Europas højeste, ender vinterferien i Schweiz derfor med at blive en dyr affære, forklarer Jens Nyholm.

Også i Tjekkiet, som ellers normalt er et billigere alternativ til eksempelvis Schweiz, er det med en prisstigning på 4,4 procent blevet dyrere at stå på ski.

Mere sol for pengene i Brasilien og på Cypern

Lyder sol, strand og høje temperaturer mere fristende end sne? Så er Brasilien en destination, som er værd at overveje ud fra et økonomisk perspektiv. Her finder man nemlig det største prisniveaufald, og sammenlignet med sidste år er det faktisk blevet hele 5,5 procent billigere at holde ferie i det sydamerikanske land. Ifølge Jens Nyholm skyldes det en række forskellige faktorer:

- Et markant fald i valutaen kombineret med en aftagende inflationsrate har efterladt den brasilianske real svækket over for den danske krone. Udviklingen skyldes blandt andet, at Brasilien med den noget kontroversielle præsident Jair Bolsonaro igennem det seneste år har været inde i en turbulent periode, som har sat sine spor i økonomien. Dertil kommer, at udenlandske investorer har været forsigtige, når det gælder investeringer i landet, på grund af usikre makroøkonomiske forhold, herunder en økonomi, der er tynget af et uholdbart pensionssystem og store offentlige udgifter samt de seneste store protester på grund af skovbrandene i Amazonas.

Hvis Brasilien er lidt for langt at rejse til, findes der dog også andre solrige destinationer tættere på Danmark, som er blevet forholdsvis billigere at rejse til. På Cypern er prisniveauet for eksempel faldet med 1,3 procent:

- Cyperns valuta står faktisk en anelse styrket i forhold til sidste år, men på grund af en negativ inflation på 1,4 procent bliver det samlet set en lille smule billigere for danskere at rejse dertil i vinterferien. Faldet i prisniveauet svarer til det i Norge, så spørgsmålet er bare, om man foretrækker skistøvler eller sandaler på fødderne, når man tager på vinterferie, slutter Jens Nyholm.

Det er dog ikke alle destinationer, som er blevet billigere at rejse til. Populære rejsemål som Egypten eller Thailand er blevet markant dyrere at rejse til som følge af voldsomme prisstigninger på henholdsvis 19 og 7,4 procent. For en familie med et dagligt budget på 2000 kroner om dagen, vil man således skulle have hele 2660 kroner mere op af lommen om ugen end sidste år, hvis turen går til Egypten. I Thailand vil det tilsvarende koste 1036 kroner mere på ugentlig basis.