Vandfly mister tilladelse

I februar i år gav direktør og kaptajn for vandflyselskabet Nordic Seaplanes, Lasse Rungholm, grønt lys til at flytte sin flydebro med 100 meter.

Ønsket kom fra Aarhus Havn, som ville bruge pladsen til et andet formål, og Lasse Rungholm valgte at imødekomme forespørgslen - uden at søge om tilladelse hos Trafikstyrelsen først.

Den beslutning får nu konsekvenser, da Trafikstyrelsen har valgt at inddrage Aarhus Vandflyveplads' driftstilladelse.

Det skriver Jyllands-Posten, som har interviewet Lasse Rungholm om situationen. Han anser Trafikstyrelsens afgørelse i sagen som værende 'udtryk for en helt uhørt sagsbehandling'.

- I virkeligheden siger de, at nu trækker vi jeres tilladelse, og hvis I vil flyve videre, skal I søge om en helt ny flyveplads. Alene fordi vi har flyttet broen. Det svarer til, at du flyttede parkeringspladsen på din grund, og så kommer kommunen og siger, at nu skal du søge en ny byggetilladelse til dit hus, siger Lasse Rungholm til Jyllands-Posten.

Midlertidigt suspenderet

Nordic Seaplanes har siden 2016 fløjet passagerer mellem Aarhus og København via vandfly. Det gør det fortsat, men det sker kun, da selskabet har fået en midlertidig suspendering af Trafikstyrelsens afgørelse i sagen om den flyttede flydebro.

Det skyldes blandt andet, at Trafikstyrelsen vurderer, at flydebroens nye placering kan have betydning for flyvesikkerheden.

Det afviser Lasse Rungholm imidlertid over for Jyllands-Posten.

Avisen skriver desuden, at næstformand i Folketingets Transportudvalg, Hans Christian Schmidt (V), har kaldt transportminister Benny Engelbrecht (S) i samråd om sagen, da han undrer sig over forløbet.