Vandflyveren er tilbage i luften

- Endelig i luften igen.

Sådan skriver Nordic Seaplanes i et opslag på Facebook, hvor det annoncerer årets første flyvning mellem Aarhus og København.

Selskabet står bag Danmarks eneste vandflyrute, men siden 23. december er der ikke blevet fløjet en eneste gang på grund af coronanedlukningen.

Det blev der lavet om på onsdag morgen, da vandflyet med navnet Twin Otter blev trukket ud af sit skjul for igen at flyve mellem Aarhus og København.

Hurtigere end SAS

Nordic Seaplanes har længe været ivrig efter at genoptage ruten mellem Danmarks to største byer, der især er populær blandt erhvervsfolk. Og nu var tiden inde, lyder det fra selskabet på Facebook.

- Vi kan mærke, at kunderne igen begynder at efterspørge den hurtige og effektive transportform, som det er at flyve med os.

Indledningsvist er det planen, at der skal flyves to gange dagligt, men der kan måske blive skruet op for kapaciteten senere, da Nordic Seaplanes har yderligere et vandfly.

- Vi venter lige og ser, hvordan det går. Den står tørt og varmt i Billund indtil videre.

Mens du igen kan tage vandflyveren mellem Aarhus og København, må du vente lidt endnu med at flyve med SAS, der først genåbner sin rute mellem de to byer i næste uge og derfor må se sig slået af det langt mindre vandflyselskab. Det samme var i øvrigt også tilfældet efter nedlukningen sidste forår, skriver Check-in.

