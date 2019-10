Vandring i Danmark: Undgå at gå kold

Vandring er grundlaget for vores arts udbredelse på jorden. Men i dag bruger vi ikke så meget benene, når vi skal flytte os. Hellere cykel, tog, bil eller fly.

Når fundamentet i menneskets mobilitet gennem årtusinder har været de to stænger, hvilket det sidste århundrede ændrede gevaldigt på, så er det ikke så underligt, at vi søger ud af byerne, væk fra stolene og skærmene, for at vandre, når vi har fri.

Interessen for vandreferier er stigende, og det har Politikens Rejsebøger også bemærket. Derfor har de i sidste uge udgivet en bog i såkaldt coffeetable-format, der hedder 'Turen går til Europas smukkeste vandreruter'. Bogen tager blandt andet læseren med til Islands højland, de gamle toldstier i Bretagne, Rilabjergene i Bulgarien og mange andre billedskønne vandreruter.

Men hvis man ikke har prøvet en længere vandretur før, så skal man afprøve sine kræfter herhjemme først, lyder rådet.

- Det er ikke en god ide at lægge ud med Alperne, siger Thomas Linder Thomsen, Rejsechef hos Politikens Rejsebøger, til Ekstra Bladet.

Han er selv en erfaren vandrer og har været på mange ture både i udlandet og herhjemme.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Thomas Linder Thomsen har vandret mange steder, både herhjemme og i udlandet. Her står han i Dolomitterne, som er en bjergkæde i Italien. Foto: Thomas Linder Thomsen

Han anbefaler, at man starter ud med en rute herhjemme, og der er heldigvis også mange at vælge imellem. Danmark er rig på afmærkede ruter.

Thomas Linder Thomsen anbefaler, at man tager op til Røsnæs ved Kalundborg. Her kan man både gå en lang rute på omkring 25 kilometer og en kortere på omkring syv kilometer.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Udsigt ved Røsnæs, hvor man også kan se, at ruten er afmærket. Foto: Thomas Linder Thomsen

Med hav på begge sider er Røsnæs skubbet op af undergrunden under istiden for 18.000 år siden, og i dag hviler den som en halvø med stejle skrænter ned til stranden.

- Da jeg var der ude, fandt vi fossiler af kammuslinger, der er 45-50 millioner år gamle, siger Thomas Linder Thomsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



På Røsnæs er det muligt at finde fossiler, der er flere millioner år gamle. Foto: Thomas Linder Thomsen

Man kan også være heldig at finde den sjældne klokkefrø på ruten. De findes kun på Nekselø og Røsnæs i Danmark.

- De kan godt være giftige, så det er ikke så smart at tage dem op i hånden, medmindre man kan vaske dem bagefter, forklarer han.

Fra skoven kan man forsætte mod Røsnæs Fyr. Derfra kan man se til Samsø, Fyn og helt til Djursland på en klar dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sådan ser den sjældne klokkefrø ud, der kun lever ved Nekselø og Røsnæs i Danmark. Foto: Thomas Linder Thomsen

- Ruten har en god variation, og så er der afmærkede stier. Der er heller ikke noget trafik, så man får noget af det, som man også får, hvis man er ude at vandre i de store bjerge, siger Thomas Linder Thomsen.

Start forsigtigt

I takt med at vandring bliver mere og mere populært, opstår der flere og flere ruter rundt om i Europa. Der er derfor rig mulighed for at komme ud og gå på afmærkede ruter. Men det er en god ide at prøve sig selv af i Danmark først.

- De fleste mennesker kan holde til at gå 20-30 kilometer på en dag, hvis de ikke har nogle skader og lignende. Men det er noget andet at gå 20-30 kilometer fem dage i træk. De fleste, der starter med at vandre, føler efter den første dag eller to, at de kan gå meget længere. Men efter tre-fire dage, så går de helt kolde, siger Thomas Linder Thomsen.

Se også: Gå Danmark tyndt

Artiklen fortsætter under billedet ...



En del af hærvejen, som strækker sig fra Hirtshals til Padborg. Foto: Thomas Linder Thomsen

Den stigende interesse for vandring hænger også sammen med andre tendenser i vores samfund, mener Thomas Linder Thomsen.

Han nævner tendenser som meditation, yoga og forsøget på at undslippe vores skærme og ikke lade os underholde passivt hele tiden.

- Der sker noget, når man går. Mange tænker, at det er da noget pjat. Men der sker faktisk noget, når man går derude i mange timer. Man bliver lige pludselig alene med sine tanker, også selvom man vandrer sammen med andre. Det sjove ved at vandre sammen med andre er, at man aldrig ved, hvordan det bliver. Det kan være, at man går fire timer sammen uden at tale sammen, og synes det er super fint, siger Thomas Linder Thomsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Møns Klint byder også på fantastiske vandreruter. Her kan du blandt andet gå Camønoen. Ruten strækker sig over 175 kilometer.

Det stigende fokus på natur og biodiversitet er også medvirkende. Ifølge Thomas Linder Thomsen har bymennesker brug for at komme ud i naturen for bedre at kunne forstå den.

- Folk har brug for at strække benene og strække øjnene, og se noget, som er lidt større, end hvad ens venner har fået til aftensmad, siger han.

Danmark er fuld af afmærkede vandreruter. De fleste af dem er til at finde på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.