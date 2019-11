Van(d)vittige billeder: Værste oversvømmelser i over 50 år

Turister i Venedig gør klogt i at iføre sig gummistøvler lige for tiden.

Efter den italienske by blev ramt af en tidevandsbølge, var vandstanden tirsdag aften 187 centimeter over dagligt vande ifølge myndighederne. Dermed er vandstanden kun få centimeter fra at tangere rekorden på 194 centimeter fra 1966.

Blandt andet står Markuspladsen under en meter vand, ligesom vandet også er trængt ind i Markuskirken for blot sjette gang på 1200 år. Fire af disse tilfælde har fundet sted inden for de sidste 20.

Se de utrolige billeder fra oversvømmelsen over artiklen.

- Situationen er dramatisk, skriver borgmester Luigi Brugnaro på Twitter ifølge Reuters.

- Vi har bedt regeringen om at hjælpe os. Omkostningerne vil være høje. Dette er resultatet af klimaforandringer.

Oversvømmelser har foreløbig medført et enkelt dødsfald.

En 78-årig mand er omkommet på øen Pellestrina, som ligger mellem Venedigs Lagune og Adriaterhavet.

Han blev dræbt af elektrisk stød, da vandet i hans hjem medførte en kortslutning, beretter nyhedsbureauet ANSA ifølge dpa.