Var udset som redning: Smitten eksploderer

I fraværet af Spanien og andre danske feriefavoritter, der er lagt ned af coronavirus, lignende Cypern efterårets store rejsehit.

Således sagde flere store charterrejsebureauer i weekenden til Ekstra Bladet, at de havde været nødt til at indsætte ekstra fly til Cypern og forlænge sæsonen for at imødekomme efterspørgslen fra solhungrende danskere.

- Interessen for Cypern stikker helt af, lød det fra TUI.

Det ser sort ud for de mange danskere, der har booket billet til Cypern. Foto: Nils Baunbæk/Ritzau Scanpix

Tal fra Worldometer viste godt nok, at kurven gik den forkerte vej, og efterfølgende er smitten nærmest eksploderet på den lille middelhavsø.

Ifølge Statista er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage beregnet til 83,3. Dermed overstiger Cypern klart den danske grænse for, hvornår et lands rejsevejledning går fra gul til orange, som er sat ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Stort udbrud i Limassol

Eksperter mener, at coronavirus nu er så udbredt i det cypriotiske samfund, at det ikke længere kan begrænses til små og lokale klynger, skriver Financial Mirror.

Omkring 70 procent af de nye smittetilfælde er registreret i Limassol, fortalte sundhedsminister Constantinos Ioannou i weekenden til samme avis. Efter et krisemøde har Cyperns regering valgt at skærpe restriktionerne for hele landet i to uger.

Såfremt Cypern bliver frarådet at rejse til, har flere charterbureauer allerede nu forlænget sæsonen til Grækenland for at imødekomme den store interesse fra solhungrende danskere. Grækenlands smittetal har dog også oplevet en stigning i de seneste dage.

De danske rejsevejledninger bliver opdateret hver torsdag kl. 16.00.

Lande der overholder kriterierne vedr. covid-19-smitte For at være 'åbent' skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. Når et land først er åbent, ændrer det status til 'karantæneland', hvis antal smittede er lig med eller overstiger 30 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. Læs mere om covid-19-kriterierne på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside. Selvom et land opfylder kriterierne i relation til covid-19-smitte, kan der være andre forhold i landet, som gør, at man fraråder rejser dertil. Tjek derfor altid rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside. Kilde: ssi.dk

