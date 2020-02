Vender fly på grund af coronafrygt

Reaktionerne på spredningen af coronavirus bliver mere og mere udbredte. Det oplevede British Airways i går, da de skulle til at lette fra Heathrow Lufthavn.

Flyet skulle til Milano, som ligger i det nordlige Italien, der lige nu er ramt af skolelukninger og isolering af flere byer, fordi de italienske myndigheder forsøger at begrænse spredningen af coronavirus.

For en rejsende tog det dog lang tid at beslutte, om han skulle tage afsted til Milano eller ej. Lige inden flyet lettede fra Heathrow, ville personen pludselig ikke med alligevel, og så måtte flyet vende om. Det skriver The Independent.

- Kaptajnen har lige annonceret, at der er passagerer ombord, som ikke vil rejse på grund af coronavirus, skrev journalisten Molly Hunter, som også var ombord på flyet, på Twitter.

Flyet lettede med 20 minutters forsinkelse.

Ingen advarsler om ikke at rejse

En talsperson fra British Airways bekræftede til The Independent, at en passagerer havde besluttet sig for at forlade flyet.

- Som vi gør med alle vores passagerer, så respekterer vi altid deres ønske, hvis de ombestemmer sig omkring at flyve i sidste minut.

Der er endnu ikke advarsler fra hverken det britiske eller det danske udenrigsministerium om, at man ikke skal rejse til Milano eller Italien på grund af coronavirus.

British Airways oplyser, at det ikke kommer til at få omkostninger for den rejsende, der forlod flyet. Personen mister dog sine flybilletter, som ikke vil blive refunderet.