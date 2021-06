Vender tilbage til dansk lufthavn

Det er ved at være længe siden, at Norwegian har haft afgange fra den jyske lufthavn. Men nu kommer flyselskabet igen til at lande og lette i Billund.

Det skriver Check-in.

Mandag 28. juni lander der et Norwegian-fly, for første gang i lang tid, i lufthavnen, og de er kommet for at blive.

Norwegian kommer nemlig til at flyve tre gange om ugen mellem Oslo Lufthavn, Gardermoen og Billund Lufthavn.

Inden krisen ramte Norwegian, fløj de også til spanske destinationer samt en del charter for det danske rejsebureau Bravo Tours. Men det bliver der ikke noget af i denne omgang.

- Vi havde gerne set, Norwegian få meget mere ud af Billund. Det er der ingen tvivl om. Omvendt har vi stor forståelse for, hvad det er for et marked, de åbner op til, og hvad det er for en proces, de har været igennem, siger Jesper Klausholm, der er marketingschef i Billund Lufthavn, til Check-in.dk.

Han understreger også, at de fortsat vil arbejde med Norwegian, da de er stærke i Skandinavien.

Overblik: Her kan du rejse hen

Mens Norwegian har været væk har andre selskaber meldt sig på banen, på ruter de tidligere har fløjet.

Det spanske lavprisselskab Vueling og Ryanair flyver blandt andet til Malaga og Palma de Mallorca.

Fra København satser Norwegian helt anderledes massivt med et omfattende sommerprogram.