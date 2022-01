Vendt op og ned på alt

Colombia er for nyligt blevet beriget med en ny turistattraktion, hvis arkitektur er ganske usædvanlig.

Attraktionen er et hus, der på mange måder er indrettet som en normal bolig.

Der er stue med sofaarrangement, køkken med spisebordsplads, værelser med senge og et badeværelse med bad og toilet.

Det særegne ved dette hus er dog, at det hele vender på hovedet.

Altså træder man ind i rummene, hvor alt inventar er fæstnet til husets loft, som jo vel egentlig er et gulv. Forvirrende, måske, men ikke desto mindre er det også ganske underholdende.

Huset ligger i byen Guatavita i Colombia. Foto: Luisa Gonzalez/Ritzau Scanpix

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har huset i alt fald fanget interessen hos flere besøgende, der har haft brug for at opleve noget opmuntrende i kølvandet på coronapandemien.

- Vi er kommet fra en pandemi, vi er kommet ud af en lockdown, så dette hjælper folk med at få et øjebliks afslapning, lyder det blandt andet fra Lina Gutierrez, der for nyligt besøgte huset.

Huset er beliggende i Colombia med kort afstand fra hovedstaden Bogotá.

Det er designet af dets østrigske ejer Fritz Schall, der bor i Colombia med sin familie. Han fik inspirationen til at opføre huset, efter han i 2015 besøgte Østrig med sine børnebørn, hvor de så et lignende hus.

Huset blev officielt indviet for tre uger siden.

Se billederne her …

Foto: Juan Barreto/Ritzau Scanpix