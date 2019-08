Venedig bandlyser krydstogtsskibe

Store krydstogtsskibe har længe generet Venedigs indbyggere.

Skibene larmer og forurener, turisterne er en dårlig forretning for byen, og så ødelægger de stemningen i den gamle by. Sådan lyder kritikken.

Krydstogtsskib rammer turistbåd og kaj i Venedig

I starten af juni måned hamrede et stort krydstogtsskib ind i en kaj og torpederede et mindre skib. Fem mennesker kom til skade. Det var så dråben.

Italiens regering valgte torsdag at bandlyse alle skibe over 1000 ton fra at lægge til kaj i det centrale Venedig. Det skriver BBC.

Fra september i år vil skibe, der vejer mere end 1000 ton blive dirigeret væk fra visse vandveje, så de ikke kommer ind til det centrale Venedig.

Det er ikke første gang, at den italienske regering forsøger at forbyde store krydstogtsskibe. Ifølge BBC forbød regeringen i 2013 alle krydstogtsskibe, som vejede mere end 96.000 ton, fra Giudecca-kanalen, som er en kanal mellem øen Giudecca og Venedig. Denne lovgivning blev dog senere ændret.

Det centrale Venedig bliver hvert år besøgt af cirka 25 millioner turister og har omkring 50.000 indbyggere. De mange turister og store skibe slider på den historiske by, derfor forsøger myndighederne at indføre regler, der kan forhindre dette.