Venedig forbyder krydstogtskibe

Nu skal det ikke længere være muligt at sejle gennem smukke Venedig i krydstogtskib.

Det har den italienske regering besluttet.

Dario Franceschini, den italienske kulturminister, annoncerede nyheden på Twitter og hyldede den som - en retfærdig beslutning, man har ventet på i årevis.

Han skriver også, at De Forenede Nationers kulturorganisation Unesco havde anmodet om flytningen.

De seneste år har byen kæmpet med overturisme og klimaforandringernes konsekvenser i form at oversvømmelser, og de store krydstogtskibe er blevet et symbol på den krise.

Selvom Venedig siges at være den by i verden, der har flest restauranter pr. indbygger, så kan Venedigs lange snævre gader ikke håndtere de mange turister, når skibene lægger til kaj.

Krydstogtskibene skabte meget debat, da et cruiseskib i 2019 kolliderede med en turistfbåd, hvor flere mennesker blev kvæstet. Ulykken gav dengang liv i den lokale gruppe 'Komiteen for ingen store skibe', der i årevis har kæmpet for, at de store skibe skal væk fra byen.

Der vil nu blive søgt om forslag til opførelse af pladser til store passagerskibe og containerskibe uden for Venedigs centrum.