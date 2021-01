Venedig vil ud af masseturismens kvælertag

Charme kan være en forbandelse.

Bare spørg indbyggerne i Venedig, der med sine gondoler og hvælvede broer er en af de mest besøgte byer i verden.

Inden coronakrisen havde Venedig omkring 12,5 millioner turister om året. Og så medregner vi ikke engang de 15-16 millioner, der har besøgt byen på en dagstur.

De mange turister har banket huslejen så højt op i byens historiske centrum, at der nærmest har været en masseflugt ud i forstæderne.

I dag bor der kun 51.000 personer i centrum af Venedig. Det er en tredjedel af, hvad der boede der for en generation siden.

Det skriver Politiken.

Som at bo i Disney World

Fraværet af turister er selvsagt en katastrofe for de titusindvis af venezianere, der lever af indtægter fra turister. Alligevel er der dem, som mener, at coronakrisen er den chance for forandring, som byen har ventet på i årevis.

Få byer er så hårdt ramt af coronakrisen som Venedig. Alligevel er der lokale, som håber på en fremtid med færre turister. Foto: Lisa Marie David/Ritzau Scanpix

En af dem er miljøforskeren Jane da Mosto, der er leder for We Are Here Venice, som er en uafhængig organisation imod masseturisme. Hun fortæller til Politiken, at hun samarbejder med en række organisationer om at lave nye og mere bæredygtige principper for eksempelvis krydstogtindustrien.

- Veneziansk kultur er ikke bare sten, bygninger og kanaler. Venedig er også hverdagsliv, og hvis der ikke bor nogen i byen, dør dagliglivet. Venedig bliver en forlystelsespark, akkurat som i Disney World. Så vil Venedig ikke længere være interessant, og så dræber man gåsen, der lægger guldæg, siger Jane da Mosto til Politiken.

Under corona lockdown i Venedig kom vandmænd og fisk tilbage i byens kanaler.

Flere byer har fået nok

Jane da Mosto mener, at Venedig har overskredet sin kapacitet og nævner det årlige karneval på Markuspladsen som konkret eksempel. Her er så mange mennesker samlet på så lidt plads, at de ikke vil kunne evakueres i en krisesituation.

Venedig er langt fra den eneste by i Europa, der øjner en mulighed i fraværet af turister.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvordan der i både Barcelona og Lissabon er gjort politiske tiltag for at gøre op med opskruede huslejer, som ofte er det, der driver de lokale væk fra centrum, mens Airbnb-udlejere fristes af udsigten til lettjente penge.

Når det er sagt, håber Jane da Mosto, at turisterne vil vende tilbage til Venedig. Blot skal det ikke være på samme måde som før, siger hun til Politiken.

